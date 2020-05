Ministereitä mahdollisesti koronavirukselle altistaneen ihmisen koronatesti negatiivinen, hallitus palaa normaalisti töihin

Hallitus palaa normaalisti töihin, sillä ministereitä mahdollisesti koronavirukselle altistaneen ihmisen koronavirustesti on tänään varmistunut negatiiviseksi, kertoo valtioneuvoston kanslia.

Tänään valtioneuvoston yleisistunto, raha-asiainvaliokunta ja tasavallan presidentin esittely järjestetään etäyhteyksin.

Epäilty altistus ei aiheuta myöskään eduskunnassa erillistoimia.

Hallituksen ministerit siirtyivät eilen pääministerin päätöksellä varotoimena etätöihin.

Eilen kerrottiin, että mahdollisen altistuksen tiistaina saaneet olivat sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sekä työministeri Tuula Haatainen (sd.).

He olivat olleet samassa tilassa ihmisen kanssa, jolla epäiltiin koronavirustartuntaa.

Keskiviikkona Haatainen ja Pekonen olivat muiden ministerien kanssa neuvottelemassa Säätytalossa. Neuvottelujen ulkopuolella on ollut ”yksittäisiä kohtaamisia” ministereiden välillä.

Säätytalossa hallituksen neuvottelut on pidetty kahdessa videoyhteyden välityksellä toisiinsa yhdistetyssä isossa salissa, jotta ministerit ja asiantuntijat pystyvät pitämään suuret turvavälit toisiinsa. Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski kertoi eilen, että ministerien likeisemmät kohtaamiset ovat voineet tapahtua esimerkiksi neuvotteluissa pidettyjen kahvi- tai muiden taukojen aikana, vaikka muun muassa ruokatuntien istumajärjestelyissä turvavälit on huomioitu.

Myös muita kokouspaikkoja käytettäessä ministerit on yleensä siroteltu eri tiloihin, jotta turvavälit voidaan pitää.

Kurvinen ilmoitti palaavansa normaalisti töihin

Altistumisuhan takia eduskunnan kyselytunti peruttiin torstailta, mutta täysistunto järjestettiin muilta osin.

Twitterissä Anttikoski lisäksi kertoi, että Haatainen ja Pekonen jatkavat varmuuden vuoksi karanteenissa, vaikka alkuperäisen ”altistajan” testitulos olisi koronaton.

Myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen vetäytyi etätöihin mahdollisen korona-altistuksen vuoksi oltuaan kokouksessa keskustan ministeriryhmän kanssa torstaina, mutta perjantaina hän ilmoitti Twitterissä palaavansa normaalisti töihin.

https://twitter.com/kurvisentwiit

STT

Kuvat: