Hidas tai kumarainen kulkeminen tai laihtuminen voivat kertoa lemmikin vakavasta sairaudesta

Jotkut lemmikin omistajat eivät tunnista eläimen kokemaa kipua. Esimerkiksi hitaampi liikkuminen, kumarassa kulkeminen tai laihtuminen voidaan laittaa vanhenemisen piikkiin, vaikka todellisuudessa eläin voi olla vakavasti sairas, kertoo Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja ja erikoiseläinlääkäri Katri Kiviniemi.

– Jos kissa ei syö tai virtsaa, tai jos lemmikki juo paljon, kaikki omistajat eivät ymmärrä, että eläinlääkäriin täytyy lähteä vauhdilla. Joskus kasvaimia tullaan näyttämään vasta, kun ne ovat kasvaneet suuriksi, Kiviniemi sanoo.

Myös krooniset ihovaivat ja allergiat ovat Kiviniemen mukaan tyypillisiä vaivoja, joiden kanssa eläinlääkärikäyntiä venytetään: omistajat toivovat, että vaiva menisi itsestään ohi, ja eläinlääkäriaika ollaan valmiita varaamaan vasta, jos tilanne menee selkeästi pahemmaksi.

Eläinlääkäriasemien verkosto Evidensian eläinlääketieteellinen johtaja Anssi Tast kertoo, että kissoilla ja koirilla tyypillisimmät hoitamattomat vaivat liittyvät hammasterveyteen. Suurin osa omistajista laiminlyö koirien ja kissojen hampaiden säännöllisen harjaamisen eikä vie lemmikkiä säännöllisesti hammastarkastuksiin.

– Seurauksena on usein se, että kun omistaja lopulta havahtuu lemmikkinsä hammasongelmiin, vaadittavat hoitotoimet ovat suuria ja kalliita, Tast kertoo.

Tastin mukaan huonokuntoiset hampaat aiheuttavat lemmikille kipua ja ovat merkittävä terveysriski – etenkin jos lemmikillä on jokin muu perussairaus.

Raha ei yleensä ole kynnyskysymys

Evidensian parin vuoden takaisen kuluttajatutkimuksen mukaan vain hyvin pieni osa lemmikin omistajista jättää eläinlääkärikäynnin väliin säästösyistä lemmikin sairastuessa. Jos eläinlääkärissä ei ole käyty lainkaan, syynä on ollut useimmiten se, että sille ei ole koettu olleen tarvetta.

Tutkimuksen toteutti IRO Research toukokuussa 2017 ja siihen vastasi yhteensä 700 lemmikkien omistajaa valtakunnallisesti.

Osa lemmikin omistajista ei tutkimuksen mukaan näe lemmikin ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa tarpeellisena tai välttämättömänä. Moni on valmis tinkimään esimerkiksi rokotuksista.

– Lemmikkien rokottaminen on äärimmäisen tärkeää, sillä rokotukset suojaavat eläimiä tehokkaasti useilta tarttuvilta taudeilta, Tast perustelee.

Allergiat nostavat kuluja

Katri Kiviniemen mukaan aikuiselle kissalle tai koiralle riittää monesti rokotus kolmen vuoden välein. Jos pitää eläimen normaalin hoikkana, huolehtii perustarpeista ja pesee hampaat säännöllisesti, voi selvitä hyvin pienillä eläinlääkärikuluilla.

Toisaalta monilla eläimillä on nykyään allergioita, atopiaa, tuki- ja liikuntaelinsairauksia, hengitysteiden ahtautta tai kroonisia loistauteja. Tällöin kulut voivat kohota nopeasti.

– Valitettavan moni omistaja ei tunnu ymmärtävän, että ajoissa oleminen tekee hoidosta sekä helpompaa ja halvempaa että turvallisempaa. Pahimmassa tapauksessa hoitomahdollisuudet ovat jopa olemattomat, jos hoitoon viemistä on pitkitetty liian kauan, Kiviniemi summaa.

Tast korostaa, että lemmikin omistajan olisi hyvä perehtyä jo etukäteen lemmikin mahdollisiin terveysongelmiin. Esimerkiksi koirissa ja kissoissa on tiettyjä rotuja, joilla on keskimääräistä enemmän ja vakavampia terveysongelmia.

Usein on myös halvempi vaihtoehto

Yleisesti ottaen omistajat haluavat hoitaa eläimensä mahdollisimman hyvin. On todennäköistä, että moni käyttää lemmikkinsä hoitoon entistä enemmän rahaa, Kiviniemi arvioi.

– Esimerkiksi lääkkeiden hinnat nousevat tasaisesti, ja eläinlääketieteen kehittyessä tutkimus- ja hoitomahdollisuudet ovat parantuneet.

Eläimen omistajalla on valta päättää, kuinka paljon rahaa hänen eläimensä hoitoon käytetään. Kiviniemen mukaan omistajan tulisikin rohkeasti kertoa eläinlääkärille, jos eläimen hoitoon on käytettävissä rajallisesti rahaa. Monessa tapauksessa voidaan löytää myös halvempia hoitokeinoja, ja hoito voidaan mukauttaa omistajan rahatilanteeseen sopivaksi.

STT

Kuvat: