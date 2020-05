Hongkongin demokratia-aktivistit osoittivat mieltään, poliisi vastasi kyynelkaasulla

Sadat demokratia-aktivistit kokoontuivat sunnuntaina Hongkongissa osoittamaan mieltään. Hongkongin mellakkapoliisi kehotti ensin Causeway Bayn ja Wan Chain alueiden välillä marssineita mielenosoittajia hajaantumaan. Hetkeä myöhemmin poliisi käytti kyynelkaasua hajottaakseen mielenosoituksen.

Mielenosoitusten taustalla on perjantaina alkanut Kiinan kansankongressin niin kutsuttu kaksoiskokous, jossa aiotaan käsitellä Hongkongin turvallisuuslakeja. Mielenosoittajat pelkäävät turvallisuuslakien romuttavan Hongkongin demokratian.

Hongkongin erityishallintoaluetta koskeva lakiesitys kieltäisi muun muassa vallankumouksellisen liikehdinnän, ulkomaisen vaikuttamisen ja terrorismin erityishallintoalueella.

Hongkongissa oli valtavat demokratia-aktivistien järjestämät mielenosoitukset viime vuonna.

– Viime kesän valtavien mielenosoitusten ja protestien seurauksena Peking on tehnyt selväksi, että tämä laki tarvitaan. Uusi miehitys sekä Hongkongin Kiinan kansantasavallan yhteystoimistossa että Pekingissä Hongkongin asioista vastaavassa ministeriössä on koventanut äänenpainoja, sanoi Kiina-asiantuntija Sari Arho Havrén STT:lle lauantaina.

Kiinan kärsivällisyys loppui

Arho Havrén johtaa Business Finlandin ennakointityötä Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Arho Havrénin mielestä Kiinan kärsivällisyys Hongkongin suhteen on kulunut loppuun, sillä Hongkongissa on syksyllä aluevaalit. Siksi se haluaa säätää turvallisuuslait nyt.

– Toimi on poikkeuksellinen sikäli, että Kiinan retoriikka taustalla ei ole muuttunut mihinkään. Kärsivällisyys kului nyt loppuun syyskuussa lähestyvien aluevaalien vuoksi sekä Hongkongin poliittisen ilmapiirin takia. Se ei ole antanut vihjeitä siitä, että lakia olisi pystytty paikallisesti saamaan läpi, Arho Havrén sanoi.

STT

