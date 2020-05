HS: Koronavirus voi antaa turpeelle lisäaikaa, sanoo ministeri Tuppurainen

Turpeen käytön vähentyminen voi lykkääntyä koronaviruksen takia, sanoo omistajaohjaus- ja eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) Helsingin Sanomille.

Tuppuraisen mukaan turpeella voi olla oleellisia huoltovarmuusaspekteja.

Hallitusohjelmaan on kirjattu turpeen energiakäytön puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Turve on suurin yksittäinen vähennyskohde hallituksen päästövähennystavoitteessa.

Koronakriisin aikana huoltovarmuus on kuitenkin noussut taas valokeilaan, ja turpeen puolustajat ovat korostaneet sen roolia Suomen energiahuoltovarmuudessa.

STT

