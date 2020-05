Huumorintajuinen ja monipuolinen rytmityksen mestari – ”Tämähän on minun kirjani”, totesi Ritva Valkama luettuaan Kari Hotakaisen romaanin

Ritva Valkama oli näyttelijänä ”täydellinen”, sanoo pitkäaikainen työtoveri ja ystävä Asko Sarkola STT:lle.

Perjantaina edesmenneen Valkaman rytmitajua ja huumorintajua Sarkola kuvailee ylivertaisiksi.

– Kaikki repliikit, joita hän sai, hän teki niistä taidetta. Miten tahansa sanoit oman repliikkisi, hän vastasi siihen rytmisesti täydellisesti ja oli aina läsnä, Sarkola kuvailee.

– Tämähän oli se syy, miksi yleisö rakasti häntä. Hän teki roolihahmoja hyvin itseironisesti, ei koskaan viisastellut tai asettanut itseään yleisön yläpuolelle, vaan nauratti meitä ja paljasti meidän omia heikkouksiamme oman henkilönsä kautta.

Moni muistaa Valkaman ennen kaikkea komediennenä, mutta Sarkola nostaa esiin myös näyttelijän monipuolisuuden.

– Hän hallitsi laidasta laitaan eri tyylilajit, sekä komedian että vakavat näytelmät että musikaalit ja revyysketsit. Sekin ehkä unohtuu, että hän aloitti tanssijana, Sarkola muistuttaa.

– Kyllä hän kuuluu ihan näihin Suomen teatterin legendoihin, Ida Aalbergin ja Ella Erosen vieressä hyvänä jatkumona.

Sarkola työskenteli Valkaman kanssa ensin Lilla Teaternissa muutaman vuoden ja myöhemmin johtaessaan Helsingin kaupunginteatteria, jossa Valkama esiintyi muun muassa kymmenen vuotta pyörineessä Kvartetissa muiden konkarinäyttelijöiden rinnalla.

– Hän oli upea kollega ja hyvä ystävä. Oli ilo olla hänen työnantajansa, Sarkola sanoo.

Työt jatkuivat eläkkeelläkin

Ritva Valkama kuoli perjantaina Helsingissä 87-vuotiaana pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Pitkän uransa aikana Valkama nähtiin niin teatterissa kuin televisiossa.

– Hei hei Ritva. Pohjaton kiitos. Loved you, Valkaman kanssa pitkään yhteistyötä tehnyt, muun muassa Kvartetti-näytelmän ohjannut Neil Hardwick kirjoitti Facebookissa.

Hardwick jakoi myös kuvan Kvartetin alkuperäiskokoonpanosta. Kuvassa oli hänen ja Valkaman lisäksi suomalaisia ykkösrivin näyttelijöitä: Kyllikki Forssell, Lasse Pöysti ja Pentti Siimes.

– Sitten ei ollut enää ketään. (Viimeinen elossa), Hardwick kirjoitti englanniksi viitaten siihen, että kaikki muut kuvassa olevat ovat kuolleet.

Valkama jäi eläkkeelle vuonna 1994, mutta ilahdutti katsojia senkin jälkeen lukuisissa rooleissa.

”Tämähän on minun kirjani”

Valkaman viimeiseksi teatterirooliksi jäi Kari Hotakaisen romaaniin perustuva Ihmisen osa vuonna 2011-2013, jossa hänen vaikutuksensa ulottui myös lavan taakse.

Hotakainen oli yrittänyt muutamaa vuotta aiemmin kirjoittaa Valkamalle monologia, joka ei ottanut onnistuakseen. Hotakainen joutui lopulta ilmoittamaan Valkamalle, ettei monologista tullut mitään, ja siirtyi muihin hommiin.

Hotakainen alkoi kirjoittaa romaania. Ennen pitkää hän huomasi, että kirjan henkilö Salme Malmikunnas tuntui puhuvan kovin tutulla äänellä – oli suorasukaisuutta, huumorintajua, itseironiaa ja lähimmäisenrakkautta. Kun romaani oli valmis mutta ei vielä julkaistu, Valkama sattui soittamaan ja pyysi sen luettavakseen. Hotakainen lähetti kirjan ja sai vähän ajan päästä uuden puhelun.

– Ritva soitti ja sanoi, että minähän puhun tässä koko ajan, sinähän olet kirjoittanut minulle tämän kirjan, Hotakainen kertoo.

Hotakainen myönsi, että näin saattoi olla. Valkama ilmoitti saman tien soittavansa Asko Sarkolalle, että kirjasta tehdään näytelmä.

– Hätkähdin ja sanoin, että sinulla on varmaan sitten vakaat näkemykset tästä asiasta. Hän sanoi että totta kai, koska minähän tässä puhun, tämähän on minun kirja, Hotakainen muistelee naureskellen.

Kun Hotakainen myöhemmin näki Valkaman käsikirjoituksen, se oli täynnä pieniä punaisia merkintöjä, kuin heittomerkkejä – rytmejä. Merkit kertoivat, oliko puheessa puolen, yhden vai jopa kuuden sekunnin tauko.

Valkama paljasti Hotakaiselle myös ammattisalaisuuksia.

– Hän sanoi, että tärkeintähän näyttelemisessä on, että opettelee ulkoa tekstin ja sen jälkeen menee näyttämölle, mutta sitä ennen on ajatellut sen tekstin. Sitten sanoo sen, mitä siellä paperissa lukee ja muistaa rytmittää sen. Sanoin että ahaa, tuoko on koko näyttelemisen ydin, Hotakainen kertoo.

Ei siinä paljon muuta ole, Valkama vastasi Hotakaisen mukaan.

Illan siimeksessä viihteen valkamaan

Valkama kohosi koko tv-kansan suosikiksi 1970-luvun lopulla MTV:n viihdesarjassa Parempi myöhään, jota hän juonsi Siimeksen kanssa. Ohjelmaa seurasi enimmillään 2,7 miljoonaa suomalaista lauantai-iltaisin.

Parempi myöhään -sarjassa Valkama ja Siimes näyttelivät koomikkoparina lukuisissa sketseissä, joista bravuuriksi nousi Aku ja Iines -musiikkisketsi. Kaksikko esitti Ankka-kostyymeissä pikkuoravaäänin Grease-elokuvan käännöshitin Sinut haluan vain. Näyttelijöillä oli tukalat oltavat hikoiluttavissa vetimissä, mutta riemukas esitys oli täysosuma.

Valkama kertoi STT:n toimittajan Jukka Annalan Toopelivisio-kirjassa vuonna 2006, kuinka pysyvän muistijäljen esitys oli jättänyt katsojiin, vaikka esityksestä oli kulunut jo yli neljännesvuosisata.

– Ei siitä kovin kauan ole, kun joku kysyi, että vieläkö sitä tulis, että sinä ja Siimes tekisitte sitä Iines ja Aku Ankkaa. Joskus tulee sellainen tunne, ettei me muuta olla tehtykään, Valkama kertoi huvittuneena kirjassa.

Valkama kertoi lähes hihkuneensa saadessaan Hardwickin ja Seppo Ahdin käsikirjoitukset luettavakseen.

– Sketsit olivat epäsuomalaisen iskeviä ja nasevia. Ja sitten tekstin rytmi oli semmoista, josta oli helppo saada hauskaa, Valkama kertoo kirjassa.

MTV mainosti sarjaa sloganilla ”Illan siimeksessä johdatamme teidät viihteen valkamaan”. Yhteisessä tv-työssä esitetyn luontevan sanailun takia Valkamaa ja Siimestä erehdyttiin luulemaan aviopariksikin.

Sketsiviihteen pioneeri

Inkeri Pilkaman kanssa Parempi myöhään -sarjan ohjannut Päiviö Pyysalo kertoo STT:lle halunneensa Valkaman ehdottomasti mukaan työskenneltyään tämän kanssa aiemmin Iltalintu-viihdeohjelmassa.

– Parempi myöhään oli ikään kuin sellainen tv-viihteen korkeakoulu tekijöilleen. Sai tehdä työtä kahden taitavan näyttelijän kanssa, jotka tekivät asiat just eikä melkein, ja sitten oli Seppo Ahdin ja Neil Hardwickin loistavat tekstit, Pyysalo sanoo.

Valkaman kaltaisia komedienneja ei synny usein, sillä komedia on vaikea laji, Pyysalo sanoo.

– Kun Ritva 1970-luvulla aloitti sketsiohjelmien teon, naisten osuus sketsien teossa ei ollut kovinkaan merkittävä. Hän oli jonkinasteinen pioneeri ja tienraivaaja. Hänen suvereenilla esimerkillään muut tulivat perässä, Pyysalo kuvailee.

Myös Pyysalo korostaa Valkaman ajoituksen tajua.

– Komiikassa ajoitus on kaiken a ja o, ja siinä Ritva oli aivan mestari, varmasti Suomen parhaita. Häneltä irtosi hyvin helposti kaikki nyanssit, mitä pitää. Hänellä oli sisäänrakennettu se rytmi, miten ilmeet ja tauotukset ja painot pidetään. Hän oli siinä kuin kala vedessä.

Työtoverina Valkama oli Pyysalon mukaan mutkaton ja välitön vailla tippaakaan diivailua.

Sekä Sarkolan että Pyysalon mukaan Valkama piti mielellään yksityisasiansa erillään ammatista ja antoi työn puhua puolestaan.

Pyysalo teki 2000-luvun alussa Ylelle haastattelusarjan, jossa oli mukana 52 ensimmäisen tv-sukupolven merkkihenkilöä Lasse PöystistäJukka Virtaseen. Ainoa, joka ei haastattelupenkkiin suostunut, oli Valkama. Hän vastasi Pyysalon haastattelupyyntöön naureskellen mutta kohteliaasti, ettei aio tulla.

– Eikä hän tullut, vaikka sanoin että kaikki sinun kollegasi ovat käyneet. Koska Ritva ei pitänyt siitä, että häntä haastatellaan ja hänestä tehdään tavallaan tähteä.

Siivoojaäiti salapoliisina

Valkama näytteli Neil Hardwickin jännärisarjassa Musta tuntuu (MTV, 1985) suojelupoliisin etsivän siivoojaäitiä, joka teki vaivihkaa omin päin rikostutkimuksia työpaikallaan patologian laitoksella.

Valkama kertoi Toopelivisio-kirjassa (2006), että kammosi patologian laitoksen kuvausmiljöötä mustan huumorin rikossarjassa, mutta rakasti rooliaan. Hän luonnehti siivooja-salapoliisi Lilli Nygrenin roolia yhdeksi suosikkitöistään.

– Voi että kun mä nautin siitä! Se oli ihana! Valkama kertoi.

Supo-etsivää Hardwickin sarjassa näytellyt Taneli Mäkelä kertoo kirjassa ihailleensa, miten tarkasti Valkama teki televisioroolinsa ja kuinka tämä osasi ajoittaa tarvittavan katseen tai pienen eleen sekunnin murto-osaan.

Valkama valmistui teatterikoulusta vuonna 1956. Vuonna 1985 hänet nimitettiin Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön professoriksi. Hän kuitenkin luopui professuuristaan kesken viisivuotiskauden, kun koulussa kuohui. Hän toimi kuitenkin näyttelijäntyön lehtorina vielä 1990-luvun alussa.

Valkamalle myönnettiin teatteritaiteen valtionpalkinto vuonna 2000.

Valkama oli naimisissa näyttelijä Pertti Palon (k. 2010) kanssa.

