Ilmavoimien suuressa harjoituksessa mukana lähes 30 Hornetia – lentomelua, yliäänipamauksia ja valoilmiöitä saattaa kuulua ja näkyä

Ilmavoimat kouluttaa ilmaoperaatioiden avainhenkilöstöä tänään alkaneessa Ilmataktiikka 20 -harjoituksessa. Perjantaihin saakka kestävään harjoitukseen osallistuu kaikkiaan 28 Hornet-hävittäjää. Lisäksi mukana on 4-6 Hawk-harjoitushävittäjää sekä kuljetus- ja yhteyskoneita, kerrotaan Ilmavoimista.

Korkealla tehtävät yliäänilennot sekä lennot matalilla korkeuksilla saattavat kuulua maassa meluna ja pamauksina. Lisäksi harjoituksessa käytetään koneiden omasuojajärjestelmään kuuluvia soihtuja, jotka voivat näkyä hetkellisesti kirkkaina valoilmiöinä.

Ilmasotaharjoitukseen osallistuu Perämerellä myös ilmapuolustuskykyinen kolmen aluksen osasto Merivoimista. Siihen kuuluvat miinalaiva Hämeenmaa sekä ohjusveneet Pori ja Tornio.

Puolustusta harjoittelevan joukon päätukikohta on Kuopio ja harjoitusvastustajan Rovaniemi. Lisäksi harjoituksessa tukeudutaan Tampereen ja Oulun tukikohtiin.

Harjoituksen lentotoiminta alkaa tänään kello 14 ja päättyy samoihin aikoihin perjantaina. Pääosin lentäminen ajoittuu päivittäin aamuyhdeksän ja iltaseitsemän väliselle ajalle.

Lentotoiminta suuntautuu Oulun, Kajaanin, Kuopion, Jyväskylän ja Vaasan väliselle alueelle sekä Perämeren ylle.

Ilmataktiikka 20 -harjoitus toteutetaan pääasiassa kantahenkilökunnan voimin. Koronavirusepidemian takia henkilöstöä on jaettu osastoihin, joiden välisiä kontakteja on rajoitettu.

https://ilmavoimat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ilmataktiikka-20-on-kevaan-suurin-lentotoimintaharjoitus

STT

Kuvat: