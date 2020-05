Interfax: Venäjällä yli 9 000 uutta koronatartuntaa

Venäjällä on vuorokauden aikana kirjattu vajaat 9 300 uutta koronavirustartuntaa, kertoo uutistoimisto Interfax.

Määrä on suurempi kuin eilen, mutta pysyy silti neljättä päivää peräkkäin alle 10 000:n.

Kaikkiaan tartuntoja on Venäjällä kirjattu lähes 300 000, mikä on toiseksi suurin määrä maailmassa. Puolet tapauksista on Moskovassa.

Koronaan liittyviä kuolemia on Interfaxin mukaan vuorokaudessa kirjattu 115. Kuolemien kokonaismääräksi ilmoitetaan 2 837, mutta monien arvioiden mukaan todellinen luku lienee huomattavasti korkeampi.

STT

