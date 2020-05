Intialaiset katselevat olympiaunia – Delhissä selvitetään 2032 olympialaisten kisaisännyyden edellytykset koronapandemian sitten kun koronapandemia alkaa hellitää

Intia ryhtyy yhä päättäväisempiin toimiin saadakseen 2032 kesäolympialaisten isännyyden sitten kun koko maailmaa kurittava koronaviruspandemia alkaa hellittää. Intian olympiayhdistyksen puheenjohtaja Narinder Batra kertoo, että Intia haluaisi järjestää 2026 nuorten olympialaiset ja 2032 kesäolympialaiset.

Intian olympiakomitea on jo ilmoittanut Delhin suunnitelmista Kansainväliselle olympiakomitealle. Myös Thaimaan, Venäjän ja Kolumbian olympiakomiteat ovat kertoneet kiinnostuksestaan nuorten kisoihin. Australian Queensland, Kiinan Shanghai sekä Soulin ja Pyeongchangin korealainen yhteishanke on mainittu mahdollisina olympiaisäntinä.

Koronapandemia keskeytti intialaisten olympiakaavailut. Hankkeesta on jo tehty erilaisia luonnoksia, mutta lopullinen päätös kisojen hakuprosessista tehdään vasta 2025.

– Meillä on työryhmä, joka tutustuu kohteisiin, joissa lajit voitaisiin järjestää. Näillä näkymin jatkamme tätä työtä vasta joulukuussa, Batra kertoo.

– Meidän täytyy aivan ensimmäiseksi selvitä tästä koko maailmaa ravistelevasta aiheesta. Vasta sen jälkeen voimme aloittaa maan elinkeinoelämän ja hallituksen kanssa keskustelut olympiahausta.

Delhin kisat kohensivat itsetuntoa

Intian Delhissä järjestettiin Kansainyhteisön kisat vuonna 2010. Näyttö ei ollut varsinaisesti vakuuttava, sillä kisapaikkojen rakentaminen eteni vaivalloisesti ja järjestäjiä syytettiin jälkeenpäin taloudellisista väärinkäytöksistä.

Delhin oli tarkoitus isännöidä myös nyrkkeilyn 2021 MM-turnausta, mutta lajin kansainvälinen lajiliitto riisti siltä kisat, koska Delhi ei saanut kasaan liitolle järjestelyistä maksettavaa takuusummaa.

Batra sivuuttaa nyrkkeilykärhämän ja vakuuttaa, että Kansainyhteisön kisat koettiin Intiassa rohkaisevana kokemuksena. Maan talous on kehittynyt sen jälkeen niin suotuisasti, että maan uskotaan selviävän olympiajärjestelyistä.

– Tapahtuman tärkein anti oli juuri se, että tiedämme selviävämme olympialaisista tai minkä tahansa suurtapahtuman järjestelyistä, Batra vakuuttaa.

Kymmenen olympiamitalin tavoite

Batran mielestä intialaiset epäonnistuivat Kansainyhteisön kisoissa pahimmin siinä, ettei tapahtuma poikinut nostetta maan urheiluun.

– Emme saaneet siitä pysyvä nostetta, joka olisi tuonut lisää nuoria huippu-urheiluun. Tätä asiaa me emme onnistuneet hyödyntämään, Batra harmittelee.

Intiassa on 1,35 miljardia asukasta. Siihen suhteutettuna maa on urheilukääpiö, sillä se saavutti Rion 2016 olympialaisissa vain kaksi mitalia.

Tokion ensi vuoteen siirrettyihin kisoihin intialaisurheilijat ovat saavuttaneet 80 edustuspaikkaa. Batra odottaa, että maa saavuttaa ensi kesän kisoista toista kymmentä olympiamitalia.

– Olen ennustanut, että saavutamme yli kymmenen mitalia Tokiosta. En usko, että kisojen siirtyminen vaikuttaa tavoitteeseen mitenkään, Batra arvioi.

Suurimmat odotukset kohdistuvat miesten maahockeyjoukkueeseen. Se on saavuttanut kaikkiaan kahdeksan olympiakultaa, mutta neljän parhaan joukkoon se ei ole yltänyt 1980 kisojen jälkeen.

– Tällä kertaa olen vakuuttunut, että miesten joukkue saavuttaa taas mitalin, Batra ennustaa.

STT

