Intiassa ainakin viisi kuollut ja useita satoja sairaalassa kemiantehtaalla tapahtuneen onnettomuuden vuoksi – tehtaan omistava yritys: kaasuvuoto saatu hallintaan

Intian tuhoisa kaasuvuoto on saatu hallintaan, kertoo tehtaan omistava eteläkorealainen yritys. Vuodon seurauksena on kuollut useita ihmisiä ja toista tuhatta on sairaalassa.

LG Chem -yhtiön mukaan vaurioiden laajuutta ja uhrien hoitoa selvitellään parhaillaan. Yhtiön mukaan se tekee parhaansa, jotta kaikille vuodosta kärsineille saataisiin nopeasti hoitoa.

Yrityksen operoima tehdas sijaitsee satamakaupunki Visakhapatnamin laitamilla Andhra Pradeshin osavaltiossa Itä-Intiassa. Kaupungissa ja sitä ympäröivällä alueella asuu noin viisi miljoonaa ihmistä.

Säiliöistä pääsi ilmaan myrkyllistä kaasua

Poliisi kertoi, että ainakin viisi ihmistä kuoli ja useita satoja joutui sairaalaan kaasuvuodon vuoksi. Viranomaiset varoittivat, että uhrimäärä kasvaa todennäköisesti vielä päivän aikana. Paikallisviranomaisten mukaan eri sairaaloihin on viety ainakin tuhat ihmistä. Lähistön asunnoista saattaa löytyä vielä lisää uhreja.

– On vielä kovin varhaista, ja ihmiset ovat vaipuneet tajuttomuuteen, kun he ovat olleet nukkumassa. Viranomaiset tarkistavat taloja, ja yritämme saada ihmiset sairaalaan. He tarvitsevat happihoitoa ja raikasta ilmaa, selvitti pelastustoimia koordinoiva B. K. Naik.

Poliisin mukaan kaasua oli vuotanut kahdesta 5 000 tonnin säiliöstä, jotka oli jätetty vartioimatta koronarajoitusten vuoksi.

– Säiliöiden jättäminen huomiotta johti kemialliseen reaktioon. Säiliöt kuumenivat ja kaasua pääsi vuotamaan. Lähdimme paikalle heti kun paikalliset asukkaat hälyttivät meidät. Kaasua oli ilmassa niin paljon, ettemme voineet olla paikalla muutamaa minuuttia kauempaa, selvitti poliisin apulaispäällikkö Swaroop Rani.

Vuoto poiki paniikin

Intian median mukaan kaasuvuoto johti paniikkiin usean kilometrin säteellä tehtaasta. Paikan päältä otetuissa kuvissa näkyy jalkakäytäville lyyhistyneitä ihmisiä, jotka näyttävät tajuttomilta. Monet kärsivät hengenahdistuksesta tai pahoista iho- ja silmäoireista.

Intian lähihistorian pahin teollisuusonnettomuus tapahtui joulukuussa 1984 Bhopalissa maan keskiosassa. Kaasuvuoto Union Carbide -yhtiön kemikaalitehtaalta johti ainakin 3 500 ihmisen välittömään kuolemaan. Virnaomaisten myöhempien tilastojen mukaan ainakin 100 000 ihmistä sairastui onnettomuuden seurauksena.

Onnettomuus vaikuttaa edelleen ihmisten elämään kaupungissa: muun muassa lasten sairaudet ja vauvojen epämuodostumat ovat yleisiä.

STT

