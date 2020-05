IS: Ministeriö lieventämässä ikäihmisten liikkumisohjeistusta

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) aikoo lieventää yli 70-vuotiaille koronaepidemian vuoksi annettua liikkumisohjeistusta, kertoo Ilta-Sanomat.

Lehden mukaan uutena linjauksena on, että ikäihmiset saavat tavata muita ihmisiä, kunhan tapaamiset järjestetään pääosin ulkona. Samalla tulee huolehtia kahden metrin turvaetäisyydestä ja hyvästä hygieniasta.

Uusi ohjeistus valmistuu lähiaikoina, kertoo STM:n neuvotteleva virkamies Satu Karppanen Ilta-Sanomille. Hän sanoo lehdelle myös, että tilannetta tarkastellaan uudelleen kesäkuun lopulla.

Ministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kannustaa vastaisuudessa ikäihmisten liikkumista. Varhila sanoo lehdelle, että ohjeistuksen muuttaminen nojaa sekä fyysiseen että henkiseen jaksamiseen.

– Liikkumattomuus on riski terveydelle. On hyvä käydä kävelylenkillä fyysisiä kontakteja välttäen, Varhila sanoo.

Maaliskuun puolivälistä alkaen yli 70-vuotiaita on kehotettu välttämään liikkumista kodin ulkopuolella sekä kontakteja muiden ihmisten kanssa.

Lievennyksestä kertoi aiemmin MTV Uutiset.

