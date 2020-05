Isku pahaan saumaan

Salon seudun kuntien taloustilanne on heikentynyt parin viime vuoden aikana selvästi. Kaikki kunnat ovat tehneet alijäämäisiä tilinpäätöksiä, kun tulojen kehitys ei ole pysynyt menojen tahdissa.

Seudun kuntien tiedot kertovat kuntakentän yleisestä tilanteesta, sillä kuntien taloudellinen kantokyky on rapistunut nopeasti.

Erityisesti sosiaalipuolen kulujen nousu on laittanut kuntien talouden koville. Kun toimintoja on tehostettu jo aiemmin, on uusien säästöjen etsiminen kiven alla ja vaikeiden päätösten takana.

Viime vuotta on kuvattu kuntatalouden heikoimmaksi vuosikymmeniin. Juuri tähän saumaan iski maailmanlaajuinen koronaepidemia, joka halvaannuttaa kuntia monin tavoin.

Koronan tapaisen kriisin jäljet ovat aina valtavat, mutta kuntien tuskaa lisää nyt entisestään se, että puskureita hoitaa uusia ongelmia ei ole.

Korona tuo kunnille uusia kuluja ja vähentää samalla menoja verotulojen laskemisen myötä. Valtio pohtii parhaillaan kunnille erilaisia tukipaketteja mutta selvää on, että kunnille jää kriisistä iso lisälasku.

Korona laittaakin kuntien säästölistat uusiksi. Salon seudun kunnista muun muassa Salo ja Kemiönsaari ovat jo viestittäneet, että koronan jäljiltä tullaan tarvitsemaan entistä vaikeampia ja kipeämpiä ratkaisuja talouden oikaisemiseksi.

Koronan loppulaskun suuruutta ei tiedä vielä kukaan. Yritysten vaikeudet sekä lomautusten ja irtisanomisten raju kasvu jättää isot jäljet. Täysi kysymysmerkki on toistaiseksi se, miten isoja haasteita sosiaali- ja terveystoimella on kriisin jälkeen.

Kunnat ovat keskeisessä asemassa ihmisten arjen sujumisen kannalta, joten kuntien kyvystä tuottaa välttämättömät peruspalvelut pitää huolehtia.

Kuntien pitää tuntea oma vastuunsa taloudesta ja sen tasapainottamisesta, mutta nyt tarvitaan myös valtion auttavaa kättä.