Islanti aikoo testata kaikki saapuvat lentomatkustajat – negatiivisella tuloksella välttäisi karanteenin

Koronaviruksen lähes taltuttanut Islanti suunnittelee kaikkein saapuvien matkustajien testaamista koronaviruksen varalta. Maan hallinto kertoi suunnitelmasta tiistaina.

Islannissa on tehty enemmän koronavirustestejä asukasta kohti kuin missään muussa maassa, ja yli 15 prosenttia asukkaista on testattu. Saarelta on raportoitu noin 1 800 tartuntaa ja 10 kuolemaa. Toukokuun aikana uusia tartuntoja on tullut ilmi vain kolme.

Hallinto kaavailee kaikkien maan ainoalle kansainväliselle lentokentälle saapuvien testaamista viimeistään kesäkuun puolivälistä alkaen. Tarkoitus on, että aluksi hallinto maksaa testit, mutta myöhemmin matkustajia pyydettäisiin maksamaan summa takaisin. Suunnitelman yksityiskohtia ei ole kuitenkaan vielä päätetty.

Järjestelmässä matkustajat saisivat testin jälkeen jatkaa matkaa kotiin tai hotelliin. Jos myöhemmin samana päivänä saatava testitulos on positiivinen, matkaaja määrätään ainakin 14 vuorokauden karanteeniin. Jos saapujalla on esittää todiste, ettei tartuntaa ole, testiä ei tarvitse tehdä.

Lisäksi matkaajat määrätään käyttämään virallista jäljityssovellusta, joka on käytössä jo 40 prosentilla Islannin asukkaista.

Ulkomailta saapuvat on määrätty karanteeniin huhtikuun 24. päivästä alkaen. Islantilaisten ja Islannissa asuvien on täytynyt jäädä kahdeksi viikoksi karanteeniin tammikuun lopusta lähtien, jos he saapuvat korkean riskin alueilta.

Hallitus on suunnitellut, että jos lentokenttätestaus osoittautuu onnistuneeksi, se harkitsee vastaavia järjestelyjä muille maahantuloreiteilleen. Islannista on laivayhteys Tanskaan ja Färsaarille.

