Israel sai uuden hallituksen – noin vuodessa ehdittiin pitää kolmet parlamenttivaalit

Israel on saanut uuden hallituksen, kertoo Haaretz. Maan 35. hallitus vannoi virkavalansa tänään. Samalla päättyi maan poliittisen lähihistorian pisin kriisi. Israelissa ehti olla noin vuoden sisään kolmet parlamenttivaalit.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Israel ehti olla poliittisessa pattitilanteessa yli 500 päivää. Tuona aikana hallitusta yritettiin muodostaa useaan otteeseen siinä onnistumatta.

Viime kuussa veteraanipääministeri Benjamin Netanjahu ja hänen entinen kilpakumppaninsa Benny Gantz pääsivät lopulta sopuun koalitiohallituksesta.

Hallituksen luottamuksesta äänestettiin tänään maan parlamentissa knessetissä äänin 73 puolesta ja 46 vastaan, Haaretz kertoo.

Virkaanastujaiset oli alun perin tarkoitus järjestää torstaina, mutta Netanjahu pyysi vielä kolmea lisäpäivää, koska hänen Likud-puolueessaan oli tyytymättömyyttä ministeripaikkojen jakoon.

Kolmivuotiseen koalitiosopimukseen kuuluu järjestely, jolla Netanjahu olisi maan pääministerinä 18 kuukauden ajan. Gantz toimisi tuona aikana hänen eräänlaisena varamiehenään. Tämän jälkeen he vaihtaisivat rooleja päikseen puolivälissä hallituskautta.

Netanjahulle pääministerinä jatkaminen on tavallaan voitto. Hän on joutumassa oikeuteen korruptiosta, sillä häntä syytetään muun muassa lahjusten vastaanottamisesta, petoksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä. Netanjahu kiistää syytökset.

Ensimmäisenä pöydällä sekä koronavirus että Länsiranta

Uudella hallituksella on edessään koronaviruspandemian lisäksi toinenkin kansainvälinen kriisi. Toinen hallituksen pöydällä odottava kriisi liittyy Länsirantaan. Hallitus suunnittelee toteuttavansa alueliitoksia Yhdysvaltain tuella.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon laatimassa rauhansuunnitelmassa laajoja alueita nykyisestä Länsirannasta liitettäisiin Israeliin. Netanjahu on esittänyt, että se voisi tapahtua jo heinäkuussa.

Palestiinalaisille suunnitelma ei sovi. Liitokset todennäköisesti aiheuttaisivatkin kansainvälistä arvostelua ja kiristäisivät entisestään jännitteitä Länsirannalla, jossa asuu noin kolme miljoonaa palestiinalaista ja alueen siirtokunnissa noin 400 000 israelilaista. Kansainvälisen oikeuden silmissä siirtokunnat ovat laittomia.

Asiantuntijat ovat varoitelleet, että Jordania saattaisi perääntyä historiallisesta, vuonna 1994 Israelin kanssa solmitusta rauhansopimuksesta, jos Israel toteuttaa suunnitelmansa. Myös Jordanian kuningas Abdullah II varoittaa saksalaisen Spiegel-lehden haastattelussa, että Israelin mahdollinen päätös liittää alueita Länsirannasta Israeliin voi johtaa massiiviseen konfliktiin Israelin ja Jordanian välillä jo kesällä.

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell on sanonut EU:n käyttävän kaikkia diplomaattisia keinoja Israelin hallituksen pään kääntämiseksi.

STT

