Israelin politiikan Via Dolorosa päättyi, ainakin hetkeksi: Netanjahun ja Gantzin hallitus hyväksyttiin

Israelin poliittinen kriisi päättyy. Parlamentti on hyväksynyt maan nykyisen pääministerin Benjamin Netanjahun ja hänen entisen kilpakumppaninsa Benny Gantzin koalitiohallituksen.

Maaliskuussa käydyt parlamenttivaalit olivat jo kolmannet vuoden sisään. Useista yrityksistä huolimatta maahan ei ollut tähän mennessä saatu muodostettua hallitusta. Israel on ollut ilman vakaata hallitusta siitä lähtien, kun Netanjahun edellinen koalitio hajotettiin vuoden 2018 joulukuussa.

Tutkija: tulevaisuus hämärän peitossa

Vaikka Israelin poliittisen historian pisin kriisi saatiin päätökseen ja neljännet vaalit vältettiin, ei maassa silti tutkijan mukaan ole syytä ylenpalttiseen juhlaan.

– Israel selvisi poliittisesta kriisistä ja sai hallituksen, mutta se, miten elinvoimainen se on, jää nähtäväksi. Hyvin paljon vaikeita kysymyksiä jäi auki. muistuttaa konfliktinratkaisujärjestö CMI:n Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokallio.

Patokallio tähdentää, että vaikka Israelin korkein oikeus hyväksyi pääministeri Netanjahun ja hänen entisen kilpakumppaninsa koalitiosopimuksen, se teki sen pitkin hampain.

– Vaikka he eivät löytäneet juridisia esteitä Netanjahun jatkamiselle, niin moraalisesti tilannetta pidettiin epäsuotavana, koska syytteet pääministeriä vastaan on nostettu, ja oikeudenkäynti alkaa kevään mittaan.

Peruskallio Bibi

Netanjahu on Israelin nykypolitiikan peruskallio, josta taannoin tuli maan historian pitkäaikaisin pääministeri, kun hän ohitti Israelin perustajan David Ben-Gurionin. Lempinimellä Bibi tunnettua poliitikkoa pidetään vertaansa vailla olevana poliittisena selviytyjänä, mutta onko korruptiosotku liikaa hänellekin?

– Hän tosiaan näyttää jollain ihmeen kaupalla selviytyvän hyvinkin vaikeista tilanteista, jotka olisivat muita poliitikkoja kaataneet, mutta totta kai tämä on erittäin haastavaa hänellekin. Nyt tarvitaan vielä suurempia ihmetekoja, että hän saa tilanteen pidettyä hallinnassa, Patokallio summaa.

Koronakriisi osti Netanjahulle aikaa, mutta riittääkö se?

– Näyttää siltä, että Netanjahun henkilöä vastaan kohdistuva koalitio on koko ajan kasvamassa. Toisaalta Netanjahu on ollut pitkään niin keskeinen ja iso tekijä Israelin politiikassa, että on hyvin vaikea nähdä tilannetta, jossa hän ei olisi lainkaan mukana kuvioissa.

– Oppositio häntä vastaan on hajanainen. Israelin politiikka on ollut sirpaloitunutta, ja eri puolueet joutuvat kisaamaan hyvin ristiriitaisella agendalla. Jos Netanjahu joutuu jättämään politiikan, tämä fragmentoituminen korostuu entisestään.

STT

