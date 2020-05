Israelin parlamentin määrä saada ”maratonväittely” päätökseen – uudesta hallituksesta äänestetään iltapäivällä

Israelissa aloitettiin eilen maratonväittelyt, joiden on määrä jatkua tänään. Istunnoissa käsitellään ehdotettua koalitiohallitusta nykyisen pääministerin Benjamin Netanjahun ja hänen poliittisen kilpailijansa Benny Gantzin välillä.

Parlamentin tiedotteen mukaan lakialoitteen vastustajat ovat tehneet koalitiohallitusta tavoittelevaan aloitteeseen noin 1 000 muutosehdotusta.

Yhteensä 120-henkinen parlamentti on ollut hyvin jakautunut koalitiohallitusajatuksen tiimoilta. Asiasta on määrä äänestää iltapäivällä neljältä. Parlamentin edustaja kertoi aikataulun voivan kuitenkin muuttua.

Sopimuksen laillisuus on myös haastettu maan korkeimmassa oikeudessa.

Jos korkein oikeus tai parlamentti torpedoi sopimuksen, voi Israelissa olla edessä taas uudet vaalit. Maassa järjestettiin maaliskuussa kolmannet parlamenttivaalit vuoden sisään. Useista yrityksistä huolimatta maassa ei ole tähän mennessä saatu aikaiseksi hallitusta.

Korkeinta oikeutta pyydettiin torjumaan sopimus

Gantzin entinen liittolainen oppositiojohtaja Yair Lapid on yksi niistä kahdeksasta, jotka ovat pyytäneet maan korkeinta oikeutta torjumaan hallitussopimuksen. Gantzin Sininen ja valkoinen -liittouma sen sijaan puolusti sopimusta kaksipäiväisen oikeuskuulemisen aikana. Kyseinen kuuleminen päättyi maanantaina.

Netanjahu varoitti maanantaina, että oikeuslaitoksen väliintulo menisi vastoin kansan tahtoa, joka ilmaistiin viimeisimmän äänestyksen yhteydessä. Maaliskuussa järjestetyissä parlamenttivaaleissa Netanjahun oikeistopuolue Likud voitti Gantzin keskustalaisen liittouman. Likud sai 36 paikkaa, Sininen ja valkoinen 33.

Yhdestätoista tuomarista koostuvan paneelin on määrä antaa päätöksensä torstaina, mikä on vaalilain mukainen takaraja hallituksen muodostamiselle.

Maanantain kuulemisessa tuomarit nostivat ilmoille huolen useista koalitiosopimuksen osa-alueista, mutta olivat vastahakoisia antamaan päätöksiä yksittäisistä säännöksistä, ennen kuin niistä tulee lainvoimaisia.

Koronapriorisoinnin laillisuus hiersi vastustajia

Netanjahun ja Gantzin puolueet vastasivat tiistaina kahteen oikeusistunnossa esille nousseeseen huoleen.

Koalitiosopimus määrittelee uuden hallituksen olevan ensimmäisten kuuden kuukauden ajan eräänlainen hätätilan hallinto. Hallituksen ainoa tehtävä tuona aikana olisi koronaviruksen vastainen taistelu.

Kun heiltä kysyttiin edellä mainitun priorisoinnin laillisuudesta, puolueet kertoivat muuttavansa tätä niin, että myös muita asioita voitaisiin käsitellä. Tästä huolimatta korona olisi prioriteettilistan kärjessä.

Puolueet kertoivat myös keskeyttävänsä tietyt julkiset nimitykset vain sadan päivän ajaksi. Alun perin ne oli suunniteltu keskeytettävän jopa puolen vuoden ajaksi.

Kolmivuotiseen koalitiosopimukseen kuuluu järjestely, jonka myötä Netanjahu olisi maan pääministerinä 18 kuukauden ajan. Gantz olisi tuona aikana hänen eräänlaisena varamiehenä. Tämän jälkeen miehet vaihtaisivat rooleja päikseen puolessa välissä hallituskautta.

