Israelin pisimmän poliittisen kriisin loppu häämöttää – maan korkein oikeus hyväksyi koalitiosopimuksen

Israelin korkein oikeus on hyväksynyt maan nykyisen pääministerin Benjamin Netanjahun ja hänen entisen kilpakumppaninsa Benny Gantzin koalitiosopimuksen laillisuuden.

Netanjahu ja Gantz kertoivat yhteisessä tiedotteessa uuden koalitiohallituksensa vannovan valansa toukokuun 13. päivänä. Samalla saataisiin päätös maan pisimmälle poliittiselle kriisille.

Maaliskuussa käydyt parlamenttivaalit olivat jo kolmannet vuoden sisään. Useista yrityksistä huolimatta maahan ei ole tähän mennessä saatu muodostettua hallitusta. Israel on ollut ilman vakaata hallitusta siitä lähtien, kun Netanjahun edellinen koalitio hajotettiin vuoden 2018 joulukuussa.

Jos koalitiosopimus olisi torpedoitu joko korkeimman oikeuden tai parlamentin toimesta, olisi Israelissa mahdollisesti jouduttu järjestämään taas uudet vaalit.

Netanjahun syytteet eivät estä koalitiosopimusta

Tuomarit käsittelivät yhteensä kahdeksaa erillistä vetoomusta, jotka koskivat koalitiohallituksen muodostamista. Korkein oikeus päätyi kuitenkin linjaamaan, ettei Netanjahun johtaman hallinnon muodostamiselle ollut mitään oikeudellisia esteitä.

Korkein oikeus käsitteli muun muassa sitä, voiko syytteessä oleva nykyinen pääministeri olla laillisesti muodostamassa hallitusta. Koalitiosopimuksen vastustajat olivat olleet sitä mieltä, ettei Netanjahu voisi syytteiden vuoksi johtaa maan hallintoa.

Netanjahu on ollut vaikeuksissa, sillä hän on joutumassa oikeuteen korruptiosta. Netanjahua syytetään muun muassa lahjusten vastaanottamisesta, petoksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä.

Netanjahu on itse kiistänyt syyllistyneensä niihin tekoihin, joista häntä syytetään. Hänen oikeudenkäyntinsä on määrä alkaa toukokuun 24. päivänä.

Israelin korkein oikeus tähdensi erikseen, ettei koalitiohallituksen hyväksyminen tarkoita sitä, että oikeusistuin yrittäisi vähätellä Netanjahua kohtaavien syytteiden vakavuutta. Oikeusistuimen mukaan syytteet voitaisiin kuitenkin käsitellä ilman, että uuden hallituksen muodostaminen täytyisi estää.

Hallituskumppanit vaihtavat pääministeriyttä päikseen

Kolmivuotiseen koalitiosopimukseen kuuluu järjestely, jonka myötä Netanjahu olisi maan pääministerinä 18 kuukauden ajan. Gantz olisi tuona aikana hänen eräänlaisena varamiehenään. Tämän jälkeen miehet vaihtaisivat rooleja päikseen puolessa välissä hallituskautta.

Uuden hallituksen on myös määrä olla ensimmäisten kuuden kuukauden ajan eräänlainen hätätilan hallinto. Hallituksen ainoan tehtävän oli määrä olla tuona aikana koronaviruksen vastainen taistelu.

Kun edellä mainitun priorisoinnin laillisuus kyseenalaistettiin, lupasivat tulevat hallituspuolueet muuttaa sopimusta niin, että myös muita asioita voitaisiin käsitellä. Korona olisi kuitenkin prioriteettilistan kärjessä.

STT

Kuvat: