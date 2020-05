Israelissa alkoi pääministeri Netanjahun korruptio-oikeudenkäynti

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun oikeudenkäynti alkoi jerusalemilaisessa oikeusistuimessa sunnuntaina.

Oikeudenkäynnin aloituspäivänä istuntoa kesti tunnin verran. Netanjahun asianajajat pyysivät käsittelyn siirtämistä pitkälle eteenpäin todisteisiin tutustumista varten. Oikeudenkäynnin seuraavaa käsittelypäivää ei vielä määrätty.

Netanjahua syytetään muun muassa lahjusten vastaanottamisesta, petoksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä. Hän kiisti jälleen kaikki syytökset ja tuomitsi häntä vastaan nostetut ”järjettömät” syytteet.

Oikeusistuin kielsi televisiokameroilta pääsyn oikeussaliin. Netanjahu on pyytänyt, että oikeudenkäynti tästedes lähetettäisiin suorana.

Oikeudenkäyntiä siirrettiin koronan takia

Netanjahu on jo pitkään väittänyt olevansa ajojahdin uhri. Hän toisti epäilyn, jonka mukaan tekaistujen syytösten tarkoituksena olisi estää häntä jatkamasta pääministerin virassa.

Netanjahu on Israelin pitkäaikaisin pääministeri ja toiminut tehtävässään vuodesta 2009. Hän on ensimmäinen Israelin pääministeri, jota vastaan on nostettu korruptiosyytteet kesken virkakauden. Hänellä ei kuitenkaan ole velvoitetta erota tehtävästään ennen mahdollista korruptiotuomiota.

Oikeudenkäynnin piti alkaa jo maaliskuussa, mutta se siirrettiin toukokuulle koronavirusvaaran takia. Syytteet nostettiin marraskuussa.

Mieltä osoitettiin puolesta ja vastaan

Netanjahua syytetään esimerkiksi lahjusten vastaanottamisesta sekä sääntelyn muuttamisesta israelilaista mediayhtiötä suosivaksi myönteistä julkisuutta vastaan.

Jerusalemiin oli sunnuntaina kokoontunut sekä Netanjahua kannattavia että häntä vastustavia mielenosoittajia.

STT

