Italiassa 474 ihmisen on vuorokauden aikana raportoitu kuolleen uuden koronaviruksen seurauksena. Luku on korkein vajaaseen kahteen viikkoon.

Italiassa on kuollut covid-19-tautiin yhteensä yli 28 700 ihmistä, mikä on toiseksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen. Miljoonaa asukasta kohti maassa on kuollut 475 ihmistä. Suomessa vastaava luku oli tänään 40.

STT

