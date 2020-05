Italiassa koronavirukseen liittyviä kuolemia saattaa olla jopa 19 000 ilmoitettua enemmän

Italiassa koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia saattaa olla lähes 19 000 enemmän kuin on aiemmin ilmoitettu, arvioi maan keskeinen sosiaaliturvalaitos INPS.

Italia on yksi pahiten koronaviruksesta kärsineistä maista maailmassa. Virallisten lukujen mukaan maassa on ollut koronavirukseen liittyviä kuolemia noin 32 500.

INPS vertaili tilastoitujen kuolemien määrää eri vuosilta. Tämän vuoden maalis-huhtikuussa Italiassa oli tilastoitu lähes 47 000 kuolemaa enemmän kuin yleensä samalla aikavälillä viiden viime vuoden aikana. Kuitenkin vain noin 28 000 kuoleman oli kerrottu liittyvän koronavirukseen.

Laitoksen mukaan on syytä olettaa, että myös muut keskiarvomääristä poikkeavat noin 19 000 kuolemaa liittyvät suurelta osin epidemiaan. Kaikki kuolemat eivät välttämättä selity suoraan koronavirustartunnalla, vaan esimerkiksi sillä, että epidemian aikana ihmiset eivät ole aina saaneet hoitoa muihin sairauksiin. Osa maan sairaaloista ylikuormittui epidemian pahimpina viikkoina.

Selvityksen perusteella ”ylimääräisistä” noin 19 000 kuolemasta valtaosa oli tilastoitu maan pohjoisosassa, johon epidemia osui erityisen rajusti.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan noin 60 miljoonan asukkaan Italiassa kuolemien määrä suhteessa väestön kokoon on yksi maailman synkimpiä. Miljoonaa asukasta kohden Italiassa on kuollut virukseen liittyen 537 ihmistä.

Suomessa vastaava suhdeluku oli perjantaiaamuna 55.

