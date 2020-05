Itävallan ja Saksan välinen raja avataan kesäkuun puolivälissä

Itävallan ja Saksan välinen raja avataan uudelleen 15. kesäkuuta, ilmoittaa Itävallan kanslerinvirasto uutistoimisto APA:n mukaan.

Useita pienempiä rajanylityspaikkoja Baijerin ja Itävallan välillä avataan jo keskiviikkona työmatkalaisille, lähiseudun asukkaille ja maanviljelijöille.

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz ja Saksan liittokansleri Angela Merkel keskustelivat rajan avaamisesta eilen tiistaina.

Itävalta pyrkii samalla sopimaan rajojen avaamisesta myös Sveitsin, Liechtensteinin ja muiden rajanaapuriensa kanssa, jos koronatartuntatilanne vain sallii.

Saksa on määrännyt, että maahantulo Tanskasta, Ranskasta, Luxemburgista, Sveitsistä ja Itävallasta on 15. toukokuuta asti sallittu vain matkustajille, joilla on perusteltu syy saapua maahan. Lisäksi maassa on voimassa matkustussuositus, että turismia tulee välttää kesäkuun puoliväliin asti.

EU:n komission on määrä julkistaa myöhemmin keskiviikkona suosituksia EU-maiden välisten rajojen avaamisesta.

Euroopan maista Itävalta on ottanut käyttöön tiukat toimet koronatartuntojen estämiseksi. Maassa on todettu noin 16 000 tartuntaa ja kuolleita runsaat 600. Asukaslukuun suhteutettuna maassa on vajaat 1 800 tartuntaa miljoonaa asukasta kohti, kuolleita 69.

https://www.derstandard.at/story/2000117451299/grenzoeffnung-zu-deutschland-steht-offenbar-kurz-bevor

STT

Kuvat: