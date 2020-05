Japani jatkaa koronaviruksen takia asetettua poikkeustilaa – maassa pelätään edelleen tautitapausten äkkinousua

Japanissa koronaviruksen takia asetettua poikkeustilaa jatketaan toukokuun loppuun asti, pääministeri Shinzo Abe ilmoitti tänään. Maan hallinnon mukaan rajoitustoimien poistaminen tätä ennen olisi liian aikaista.

Huhtikuun 7. päivä asetetun poikkeustilan oli alun perin määrä jatkua kuukauden ajan.

Poikkeustila asetettiin alkujaan seitsemälle tartuntapiikeistä kärsivälle alueelle. Sittemmin määräys on laajennettu koko maahan.

Viruksen vastaisista toimista vastaavan ministerin Yasutoshi Nishimuran mukaan tautitapausten määrää Japanissa ei ole saatu vähennettyä riittävästi.

– Uusien tapausten määrä on vähentynyt, mutta valitettavasti ei tarpeeksi, Nishimura sanoi.

– Koska terveydenhuoltosektori on yhä paineen alla, tarvitsemme edelleen yhteistyötä ihmisiltä.

Maailman koronatartuntatilannetta seuraavan Worldometers-sivuston mukaan Japanissa on tähän mennessä todettu noin 15 000 tartuntaa. Koronan vuoksi on kuollut yhteensä 487 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna Japanissa on ollut vain 4 koronakuolemaa miljoonaa ihmistä kohden. Suomessa vastaava luku on 42.

Huoli terveydenhuollon romahtamisesta

Japanissa on kannettu jatkuvaa huolta siitä, että maan terveydenhuoltojärjestelmä saattaisi romahtaa, jos tautitapausten määrä lähtisi äkkinousuun. Japanissa on vain viisi tehohoitopaikkaa sataatuhatta asukasta kohden, mikä on yli puolet vähemmän kuin Italiassa. Lääkärien etujärjestöt ovat varoittaneet, että sairaalat toimivat jo nyt äärirajoillaan.

Sairaaloiden kuormitusta on pyritty helpottamaan muun muassa sillä, että lieväoireiset koronaviruspotilaat ovat karanteenissa hotelleissa sairaaloiden sijaan.

Japanin hallitus on myös ilmoittanut lisäävänsä koronaviruksen testauskapasiteettia. Hallitusta on arvosteltu liian pienistä testausmääristä, jotka osaltaan johtuvat tiukoista testauskriteereistä.

