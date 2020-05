Jari Aarniota koskeva 30 000 euron talousrikosjuttu syyttäjälle – epäillään siirtäneen varojaan velkojien ulottumattomiin

Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota koskeva talousrikostutkinta on valmis, ja se siirtyy syyteharkintaan, kertoo Syyttäjälaitos.

Aarnion epäillään siirtäneen tai luovuttaneen 30 000 euroa varojaan velkojien ulottumattomiin. Veloissa on kyse Aarniolle Trevoc- ja tynnyrioikeudenkäynnissä määrätyistä korvauksista, ja velkojana on esimerkiksi valtio.

Aarnio on tuomittu aiemmin vankeuteen huumetynnyrien junailemisesta Suomeen sekä niin sanotussa Trevoc-jutussa, joka koski Aarnion kaksoisroolia seurantalaitteita myyneessä Trevoc-yhtiössä ja niitä ostaneessa Helsingin huumepoliisissa.

Aarniota epäillään törkeästä velallisen epärehellisyydestä vuosina 2016-2018. Hän on kiistänyt rikosepäilyt. Kyse ei ole rahojen käytöstä Aarnion viranomaistoiminnassa.

Lisäksi kolmea muuta ihmistä epäillään avunannosta, kahta avunannosta törkeään velallisen epärehellisyyteen ja yhtä avunannosta velallisen epärehellisyyteen.

STT

