Jeremiah Wood jatkaa Vilppaassa – samalla hänestä tulee seurahistorian kallein amerikkalaispelaaja

Mitä kauemmin Vilpas on keikkunut Korisliigan huipulla, sitä enemmän kannattajille on jäänyt jossiteltavaa niin loukkaantumisista, niukoista tappioista kuin viimeksi koronaviruksen katkaisemasta kaudesta. Tilanne on siinä mielessä hassu, että samaan aikaan Vilppaan organisaatio on tehnyt kaikkensa jossitettelun minimoimiseksi.

Tulevalla kaudella – milloin se sitten alkaakin – on yksi jossittelun kohde vähemmän. Vilpas nimittäin teki harvinaisen jatkosopimuksen kokeneen amerikkalaissentteri Jeremiah Woodin kanssa.

Kyseessä on yksi Vilppaan seurahistorian merkittävimmistä sopimuksista – kallein amerikkalaispelaajan sopimus se on joka tapauksessa.

– Tämä oli helppo päätös. Arvostan tätä kaupunkia. Ihmiset ovat olleet todella ystävällisiä ja pitäneet minusta hyvää huolta, Wood kertoi.

Viime syksyn pelaamatta ollut Wood saapui Saloon tammikuun lopussa. Hän ehti pelata ainoastaan seitsemän ottelua, mutta jätti lähtemättömän vaikutuksen (ja ikuisen jossittelun aiheen).

Hitaaksi ja raihnaiseksi epäilty 35-vuotias suorastaan tuhosi vastustajat korien alla ja pakotti vastustajat tekemään kipeitä kompromisseja puolustuksessa. Wood ei kykene pelaamaan korirenkaan yläpuolella, mutta 3–5 metriä korista hän oli pitelemätön – niin raa’an voiman kuin verrattoman syöttötaitonsa ansiosta.

– Sehän se onkin, että mikä on vastustajan valinta! Wood osoitti, että hän on kehittynyt todella paljon syöttäjänä sitten edellisen Suomen visiittinsä (2010–2011). Se syöttötaito on se juttu, Vilppaan uusi päävalmentaja Sami Toiviainen alleviivaa.

Woodin pätkäpestin keskiarvot 19,1 pistettä/9,9 levypalloa/4,4 syöttöä olivat suorastaan hävyttömät 28 minuutin peliaikaan suhteutettuna.

Ja se oli vasta alkua.

– Kuule. Jos pidit siitä, mitä näit viime kaudella, odotapa ensi kautta! Olin talvella vasta 75 prosentin kunnossa, Wood muistutti.

– Viime kausi oli kuin kesken jäänyt illallinen. Ehdimme syödä vasta alkupalan. Emme päässeet edes pääruokaan, puhumattakaan jälkiruoasta. Oi, oi, oi! Makeaa omenapiirakkaa, ruoanlaittoharrastuksen aloittanut Wood hekottaa niin että pimeän Urheilutalon aula raikaa.

Koronaviruksen katkaistua kauden Wood katsoi parhaaksi vaihtoehdoksi jäädä Saloon. Hän harjoitteli kauden päätyttyä ensimmäiset viikot kahdesti päivässä punttisalilla. Nyt hän on päässyt kolmatta viikkoa harjoittelemaan myös pallon kanssa Urheilutalolla. Tiistaina Wood heitteli yksin kokonaisen tunnin, toisessa päässä kenttää samaa teki naisten maajoukkuepelaaja ja Vilppaan kasvatti Helmi Tulonen.

– Pitää muistaa, että normaalitilanteessa kausi olisi vielä kesken ja kohta juhlisimme mestaruutta, Wood nauraa.

Wood hioi Urheilutalolla keskimatkan hyppyheittoja ja kolmosia sekä etenkin niitä muutamaa yksi vastaan yksi -liikettä, jotka onnistuvat kummallakin kädellä ja joilla hän on uransa rakentanut.

– Mahtavaa päästä taas pomputtelemaan ja heittelemään. Tuntuu kuin olisin taas kotona.

Oikeassa kodissaan Ohion Akronissa Wood aikoo käydä vain jos alueen koronavirustilanne paranee.

– Jos tilanne ei kotona muutu, olen koko kesän Salossa. Täällä on juuri nyt turvallisempaa.

Wood oli viimeksi yhteydessä kotiväkeensä äitienpäivänä.

– Pidimme koko perheen kesken kolmen tunnin videokeskustelun. Pelasimme korttia, nauroimme, joimme paitsi minä en juonut, Wood virnistää.

Wood oli Vilppaan kahdeksas pelaajasopimus ja ensimmäinen ulkomaalaispelaajan kanssa. Hänen vierelleen hankitaan urheilullinen ulkomaalaispelaaja, joka pystyy pelaamaan nelos- ja vitospaikkaa. Kolmospaikalle on tarkoitus hankkia Tim Colemanin kaltainen multitalentti – toki vähempikin riittää.

Neljännen ulkomaalaisen pelipaikka riippuu täysin siitä, minkä seuran Henri Kantonen valitsee ja jatkaako jalkamurtumasta toipuva Teemu Rannikko uraansa. Vilpas tuskin hoputtaa Rannikkoa lukitsemaan vastauksensa, sillä mitään kiirettä ei ole.

Joka tapauksessa Toiviaisen ensimmäisen Vilpas-kauden joukkue tulee olemaan yksi seurahistorian vanhimmista. Wood täyttää kesken kauden 36 vuotta, Mikko Koivisto ja Juho Nenonen ovat kauden alkaessa 33 vuotiaita ja Rannikko täyttää syyskuussa 40 vuotta.

Himoharjoittelija Woodille ikä on kuitenkin vain numero. Hän suunnittelee jatkavansa uraansa 42-vuotiaaksi.

– Seitsemän vuotta vielä. Teen kaikkeni, että pystyisin pelaamaan niin pitkään. Rakastan tätä lajia niin paljon!

