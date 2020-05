Jokerit värväsi kokeneen ruotsalaisvahdin – Anders Lindbäck on kokenut maailman arvostetuimmat liigat

Jokerit on tehnyt ruotsalaisen maalivahdin Anders Lindbäckin kanssa pelaajasopimuksen ensi kaudesta. Lindbäck torjui viime kaudella kiekkoja KHL-seura Torpedo Nizhni Novgorodissa.

Ennen KHL-uraansa Lindbäck pelasi kahdeksan kautta Pohjois-Amerikassa. NHL:ssä hän on pelannut 130 ottelua Nashvillessa, Tampa Bayssa, Dallasissa, Buffalossa ja Arizonassa.

Suomessa Lindbäck, 32, on pelannut SM-liigaa Ilveksen väreissä NHL:n työsulun aikaan 2012-13.

– Lindbäckin nimi on ollut esillä useampana vuotena, kun olemme kartoittaneet maalivahteja Jokereihin. Olemme seuranneet häntä pitkään ja on hienoa saada hänet vihdoin riveihimme, Jokerien GM Jari Kurri kommentoi pelaajasiirtoa seuran nettisivuilla.

– Hän on isokokoinen mutta silti hyvin liikkuva maalivahti, joka pelasi hyvän viime kauden KHL:ssä.

Lindbäck kertoi päätyneensä Jokereihin myös perhesyistä.

– Moni asia sai Jokerit tuntumaan minulle ja perheelleni täydelliseltä valinnalta. Ensinnäkin Helsinki on lähellä kotiamme, kun odotamme toisen tyttäremme syntymää heinäkuussa. Viihdyimme Suomessa erittäin hyvin jo NHL:n työsulun aikana, Lindbäck kertoo.

Hyvä kausi Torpedossa

Torpedossa Lindbäck pelasi 36 runkosarjaottelua torjuntaprosentilla 92,3. Päästettyjen maalien keskiarvo oli 2,39.

Torpedo hävisi pudotuspeleissä TsSKA:lle neljässä ottelussa.

Toissa kaudella Lindbäck pelasi Sveitsin liigaa HC Davosissa. Pohjois-Amerikan AHL-liigassa hänet valittiin tähdistöotteluun kaudella 2017-18.

Ruotsin liigaa Lindbäck on pelannut Brynäsissä ja Timråssa 2007-10.

Ruotsin MM-joukkueeseen Lindbäck kuului kevään 2010 MM-turnauksessa, kun Ruotsi sijoittui Saksassa järjestetyissä kisoissa kolmanneksi.

STT

