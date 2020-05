Joukko tutkijoita ja asiantuntijoita kyseenalaistaa hallituksen valitseman koronastrategian

Kymmenet suomalaiset tutkijat ja asiantuntijat kehottavat avoimessa kirjeessään hallitusta muuttamaan heti koronavirusstrategiaansa.

Ilta-Sanomien julkaisemassa kirjeessä on 46 allekirjoittajaa. He esittävät, että epidemian hidastamisen sijaan se pitäisi tukahduttaa kokonaan. Tiettyjä toimia noudattamalla virus voitaisiin allekirjoittajajoukon mukaan poistaa Suomesta viidessä viikossa.

– Kun tartuntojen määrä on saatu pieneksi, yksittäiset tautitapaukset ja tartuntaketjut on helppo löytää ja kitkeä heti, kun testauskapasiteetti ja tartuntaseuranta on turvattu. Näin saadaan ehkäistyä uudet epidemia-aallot, kirjeessä sanotaan.

Allekirjoittajat pitävät viruksen tukahduttamista ylivoimaisesti parhaana vaihtoehtona sekä kansanterveyden että talouden kannalta. He huomauttavat, että epidemia on pysäytetty onnistuneesti muissakin maissa. Tukahduttamisstrategian ovat ottaneet käyttöön muun muassa Uusi-Seelanti, Australia, Hongkong ja Itävalta.

Kirjeen ensimmäinen allekirjoittaja on keuhkosairauksien professori Marjukka Myllärniemi Helsingin yliopistosta. Allekirjoittajajoukossa on lisäksi muun muassa talous- ja kasvatustieteilijöitä, erikoislääkäreitä ja tekniikan tohtoreita.

”Kontaktien välttely jatkuu”

Kirjoittajajoukon mukaan epidemian hidastaminen pitää yllä ihmisten epävarmuutta ja tämä vähentää talouden toimeliaisuutta. Kontaktien välttely jatkuu. Lähes normaaliin arkeen voitaisiin sen sijaan palata, kun virus on tukahdutettu ja noudatetaan varovaisuutta.

– Kun aktiivisten tartuntojen määrä on painettu lähelle nollaa, normaaliin kanssakäymiseen liittyvä tartuntariski on minimaalinen. Tämä suojaa myös haavoittuvimmassa asemassa olevia.

Kirjoittajat huomauttavat, että hidastamisstrategiaan tarvittaisiin vastakin mittavia rajoituksia. He pitävät tilannetta kestämättömänä, jos rokotetta joudutaan odottamaan vuosia.

Tutkija- ja asiantuntijajoukon mukaan tukahduttaminen on myös ainoa eettisesti kestävä vaihtoehto.

– Lääkärietiikan ja ihmisoikeuksien valossa on estettävä kuolemia, ei vain hidastettava niitä.

STT

