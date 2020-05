Jyväskylän ja Joensuun kaupunginjohtajat tyrmäävät ajatuksen lentoyhteyden lakkauttamisesta – ”Heti kun tilanne alkaa normalisoitua, lentoyhteys pitää saada takaisin”

Jyväskylän kaupunginjohtajalta Timo Koivistolta tulee suoraviivainen vastaus kysymykseen Finnairin Jyväskylän-lentojen mahdollisesta lakkaamisesta koronakriisin myötä.

Finnair tiedotti sunnuntaina kotimaan lentojensa asteittaisesta lisäämisestä heinäkuusta alkaen. Samalla Finnair kertoi, että Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan reittejä ei lennetä kesän aikana ja niiden mahdollisista tulevan talvikauden aikaisista lennoista päätetään myöhemmin, kun nähdään, miten lentoliikenteen yleinen kysyntä kehittyy.

– Ymmärrän lentojen keskeyttämisen akuutin kriisin aikana, mutta pidempiaikainen tai varsinkaan pysyvä lakkauttaminen ei voi tulla kyseeseen. Heti kun tilanne alkaa normalisoitua, lentoyhteys pitää saada takaisin, Koivisto sanoo STT:lle.

Koiviston mukaan Jyväskylä-Helsinki-lentoyhteyden lakkaamisella olisi dramaattinen vaikutus kaupungin elinkeinoelämään ja koulutustoimintaan.

– Meillä on useita yrityksiä, jotka tekevät kansainvälistä liiketoimintaa ja joiden henkilöstö liikkuu ulkomailla ja joiden asiakkaat tulevat maailmalta tänne. Tässä suhteessa lentoyhteys on aivan välttämätön, Koivisto sanoo.

– Samoin meillä on iso yliopisto ja iso ammattikorkeakoulu. Niille molemmille kansainväliset yhteydet ja sen myötä lentoyhteydet ovat erittäin tärkeitä.

Viidenneksi suurin kaupunkiseutu

Yli 140 000 asukkaan Jyväskylä on selvästi suurin niistä viidestä kaupungista, joiden lentoyhteydet ovat kesän ajan edelleen katkolla ja joiden lähitulevaisuudesta päätetään myöhemmin.

Koivisto muistuttaa, että Jyväskylä on Suomen viidenneksi suurin kaupunkiseutu. Mahdolliseen lentoyhteyden lakkauttamiseen kaupungissa ei alistuttaisi mukinoitta, vaan Finnairin enemmistöomistajaan oltaisiin tiiviisti yhteydessä.

– Ei tällainen kasvava kaupunkiseutu voi olla ilman lentoyhteyttä, se on päivänselvä juttu, Koivisto sanoo.

– Me olemme yksi niistä viidestä kaupunkiseudusta, joiden on povattu kasvavan myös 2030-luvulla. Tämän elinvoiman ylläpitäminen edellyttää hyviä liikenneyhteyksiä, joista lentoyhteydet on yksi tärkeä osa.

Jyväskylän lentokenttä ei Koiviston mukaan sinänsä ole uhan alla vaikka reittiliikenne kentällä lakkaisikin, sillä kenttä on keskeinen tukikohta Ilmavoimille.

”Täältä on pakko päästä maailmalle”

Myös Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen torjuu suoralta kädeltä ajatuksen siitä, että Joensuun lentoyhteyksiin tulisi pitempiaikainen tai pysyvä katko.

– Ymmärrän sopeutustarpeen, mutta ei tämä maa elvy niin, että saavutettavuudet pannaan nollille, Karjalainen sanoi STT:lle.

– Sitä mukaan kun rajoituksia puretaan, lentojen täytyy normalisoitua, että elinkeinoelämä ja ihmiset pääsevät liikkeelle.

Karjalainen muistuttaa, että Joensuun ja Helsingin välinen lentoreitti on kannattava yli sadallatuhannella vuotuisella matkustajallaan.

Hän muistuttaa myös, että Joensuussa on muun muassa monien metsä- ja metalliteollisuusyritysten pääkonttorit sekä yliopisto. Suurin osa lentomatkustajista ei pysähdy Helsinkiin vaan jatkaa matkaansa ulkomaille.

– Tämä on vientivetoinen kaupunkiseutu. Täältä on pakko päästä maailmalle. Lentoyhteydelle ei ole kilpailukykyistä vaihtoehtoa, Karjalainen painottaa.

– On ensiarvoisen tärkeää valtakunnan tulevaisuudelle, ettei nyt säästetä vääristä asioista.

Finavia suhtautuu ymmärryksellä

Suomen lentokenttiä pyörittävän Finavian lentoasemaverkoston johtaja Jani Jolkkonen pitää ymmärrettävänä, että Finnair lisää kotimaan lentojaan asteittain ja päättää joidenkin reittien tulevaisuudesta vasta myöhemmin.

Jolkkosen mukaan lentoyhtiöt päättävät lennoistaan omista lähtökohdistaan.

– Tätä asiaa on varmasti järkevää katsoa vaihe kerrallaan, Jolkkonen sanoi STT:lle.

– Nyt on nähtävissä, että lentoliikenne alkaa vähitellen palautua, mutta on ymmärrettävää, että se tapahtuu porrastetusti eikä yhdellä kertaa, kun tilanne on ollut näin raju tämän toimialan kannalta.

Vain pari prosenttia viime vuoden luvuista

Koronakriisi on iskenyt Finaviaan kovaa, kun kotimaan lentojen matkustajamäärä on pudonnut noin 1-2 prosenttiin vuodentakaisista luvuista. Valtionyhtiön pyörittämistä 21 lentokentästä 11 on kokonaan suljettu ja suurin osa noin 2 800 työntekijästä lomautettu.

Viime vuonna Finavian lentokenttien kautta kulki ennätykselliset yli 26 miljoonaa matkustajaa. Jolkkonen ei halua arvioida, kuinka suuri matkustajamäärien romahdus tänä vuonna tullaan loppujen lopuksi kokemaan.

Finavia on aiemmin arvioinut, että sen noin 400 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto tulee tänä vuonna putoamaan yli sadalla miljoonalla eurolla.

Jolkkonen ei myöskään halua tarkemmin arvioida, mikä tulee olemaan koronakriisin vaikutus Suomen lentoliikenteeseen pitemmällä aikavälillä.

– Lentoliikenteen palautuminen esimerkiksi viime vuoden tasolle tulee kestämään vuosia, vaikka tämä kriisin akuutti vaihe kestäisi vain muutamia kuukausia, Jolkkonen sanoo.

Helsinki-Vantaan laajennus jatkuu

Vaikka koronakriisi rusikoi Finaviaa kovalla kädellä, Helsinki-Vantaan lentokentän mittava laajennushanke jatkuu Jolkkosen mukaan suunnitellusti, sillä kyseessä on pitkän aikavälin kasvun mahdollistava strateginen investointi. Samoin Lapin lentokenttien loppusuoralle ehtinyt uudistamishanke saatetaan loppuun.

– Muita, pienempiä investointeja joudumme katsomaan nyt hyvinkin tarkasti, Jolkkonen sanoo.

