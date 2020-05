Kaikki mukana hankeyhtiössä

Salon kaupunginvaltuusto päätti maanantai-iltana, että Salo lähtee mukaan Tunnin junaa suunnittelevaan hankeyhtiöön.

Etukäteen paljon kritiikkiä ja keskustelua herättänyt hanke hyväksyttiin valtuustossa lopulta varsin selvin numeroin 35–15 (yksi poissa). Suuri enemmistö kaupunginvaltuutetuista on sitä mieltä, että Salon kärkihankkeeksikin nostettu ratahanke on tärkeä.

Valtuuston ratkaisu on eteenpäin katsova. Salon pitää nivoutua yhä paremmin osaksi eteläisen Suomen kasvua, ja nopeammat sekä luotettavammat yhteydet Helsinkiin ja Turkuun ovat yksi keino tavoitteen saavuttamiseen.

On hyvä muistaa, että myös moottoritie aiheutti aikanaan äänekästä vastustusta. Kuinka moni nykyisin ajattelee, että vanha ykköstie olisi edelleen riittävä ja turvallinen väylä?

Myös tulevaisuuden raideyhteys kaksoisraiteineen voi tarjota ratkaisevasti paremman tavan liikkua kuin nykyinen rantarata.

Tunnin junan hankeyhtiöllä on kaikkiaan seitsemän kuntaosakasta. Suurin osakas on valtio 51 prosentin osuudella. Kokonaisbudjetti on runsaat 77 miljoonaa euroa.

Salo teki osakkaista viimeisenä päätöksen hankeyhtiöön osallistumisesta. Nyt kaikki osakkaat ovat sitoutuneet radan suunnitteluyhteistyöhön, mikä antaa hankkeelle hyvän lähtökohdan.

Myös Salon on viisaampaa olla mukana tekemässä yhdessä työtä kuin katsoa sivusta hankkeen etenemistä.

Osallistumispäätöksen myötä Salo sitoutuu rahoittamaan hankeyhtiötä enintään 3,74 miljoonalla eurolla. Mikäli hanke saa sille haettua EU-rahoitusta, maksuosuus saattaa pienentyä.

Salon ja muiden kuntien merkittävä rahallinen panos antaa olettaa, että hanke johtaa myös käytännön hyötyihin ja uuden nopeamman raideyhteyden toteutukseen.

Hankeyhtiö voi kuitenkin vain suunnitella rataa. Rakentamispäätöksen täytyy syntyä maan poliittisen johdon toimesta.