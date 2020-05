”Kaikki tulee takaisin!” – Terminaattori-tähti lähetti voimaannuttavat terveisensä Norjan kansallispäivänä

Norjassa vietettiin sunnuntaina kansallispäivää koronakriisin keskellä. Vaikka maassa on jo höllennetty koronarajoituksia, oli perinteisiä kansallispäivän tapahtumia kuitenkin peruttu. Muun muassa perinteeksi muodostunut lastenkulkue päätettiin perua pandemian vuoksi.

Jokseenkin yllättäen Norjaa muistettiin kansallispäivänä rapakon toiselta puolen, kun Kalifornian entinen kuvernööri Arnold Schwarzenegger lähetti omat tsemppiterveisensä Norjalle. Terminaattori-tähti esiintyi Norjan pääministerin kanslian sunnuntaina Facebookissa julkaisemalla videolla heti maan pääministerin Erna Solbergin jälkeen.

Viestissään Schwarzenegger mukaili norjalaisten iloksi kulttimaineeseen nousseita Terminaattori-repliikkejään, kuten kyseisen elokuvasarjan elokuvissa eri variaatioina esiintynyttä ”I’ll be back”-letkautusta, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa ”minä tulen takaisin”.

– Barnetog tulee takaisin. Sekkelöp tulee takaisin. Toukokuun 17. päivän juhlallisuudet tulevat takaisin. Kaikki tulee takaisin.

”Kuvernaattorin” mainitsemat barnetog ja sekkelöp ovat kansallispäivän perinteitä, jotka peruuntuivat koronatilanteen vuoksi. Barnetog on perinteikäs lastenkulkue ja sekkelöp taas leikkimielinen pussijuoksukilpailu.

– Pitäkää huolta, että pesette kätenne joka päivä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, ja pitäkää huolta sosiaalisesta etäisyydestä. Sitten tulette kaikki takaisin. Hasta la vista! Schwarzenegger päättää viestinsä.

Virustaistelussa onnistuttu yhdessä

Norjan kuningasperhe kiersi sunnuntaina iltapäivällä autokulkueessa ympäri Norjan pääkaupungin Oslon katuja. Vaikka kadut ovat olleet suhteellisen tyhjiä tänä vuonna, monet onnistuivat silti näkemään vilaukselta kuningasperheen, joka heilutteli autoista katujen varrella olleille kansalaisille.

Pääministeri Solberg kertoi uutistoimisto NTB:lle, että kansallispäivänä juhlitaan perustuslakia ja Norjaa. Tänä vuonna pääministerin mukaan voisi ehkä kuitenkin juhlia myös sitä, miten Norjassa on onnistuttu virustaistelussa yhteistuumin ja miten maassa voitaneen kohta palata normaaliin elämään.

Pääministeri toivoo, että tämän vuoden toukokuun 17. päivän juhlallisuudet muistetaan poikkeuksena, ja tulevaisuudessa päivää voidaan juhlia jälleen normaalisti. Hän kuitenkin luulee, että samaan aikaan tätä päivää tullaan muistamaan ilolla, koska kansakunta on kokenut yhdessä maan sulkemisen.

– On vaikea spekuloida, mutta luulen, että se voidaan nähdä eräänlaisena ilon juhlana, Solberg toteaa NTB:lle.

Hän myös uskoo, että vuoden 2020 kansallispäivä toimii muistutuksena siitä, millaiset haasteet voivat estää kansakuntaa elämästä elämäänsä normaaliin tapaan. Solberg myöntää, että hallinnossa oli pelkoja siitä, että juhlallisuudet olisivat olleet tänä vuonna vielä nykyistäkin rajoitetummat.

Pääministeri itse päätti pysyä tänä vuonna pääkaupungissa ja osallistua perinteiseen kansallispäivän lauluun alkuiltapäivästä.

”Kuka tahansa voi olla pieni tartuntapommi”

Schwarzeneggerin tavoin pääministeri Solberg painotti NTB:lle, ettei norjalaisten tulisi unohtaa perusohjeita etäisyyden pitämisestä ja lähikontakteista. Hän muistuttaa, että kuka tahansa voi olla muutamiin tartuntoihin johtava pieni tartuntapommi, jos rikkoo ohjeistuksia etäisyydestä.

Koronatartuntoja seuraavan Worldometer-tarkkailusivuston mukaan Norjassa on ollut yhteensä yli 8 200 tartuntaa. Väkilukuun suhteutettuna tartuntoja on ollut 1 521 kappaletta miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku oli sunnuntaina 1 146.

Koronaan liittyviä kuolemia Norjassa taas on kirjattu 232, mikä on 43 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa koronaan liittyviä kuolemia on ollut miljoonaa asukasta kohden 54.

