Kansainvälinen yleisurheilukalenteri ei ole täyttymässä lähiaikoina

Kansainvälinen yleisurheilukalenteri ammottaa tällä hetkellä tyhjyyttään, eikä ainakaan suurta muutosta ole luvassa lähiaikoina.

– Eri maissa viritellään asioita, mutta tilanne on aika hankala kokonaisuudessaan. Toivottavasti syksyllä on (kansainvälisiä) kisoja, mutta ei senkään varaan voi laskea, Antti Pihlakoski tiivisti perjantaina STT:lle.

Pihlakoski on Kansainvälisen yleisurheiluliiton WA:n ja Euroopan yleisurheiluliiton EA:n hallituksen jäsen. EA:n hallitus ilmoitti perjantaina, että alle 18-vuotiaiden EM-kilpailut järjestetään vuoden päästä kesällä Italian Rietissä.

Kisojen oli määrä olla tämän vuoden heinäkuussa, mutta ne siirtyivät koronavirustilanteen takia.

– On hyvä, ettei kilpailua peruttu kokonaan. 16-17-vuotiaat on tärkeä ikäryhmä, sillä siinä kohdassa aika usein lopetellaan uraa, jos ei ole motivoivia juttuja, Pihlakoski sanoo.

EA teki torstain ja perjantain videokokouksissaan myös muita päätöksiä. Esimerkiksi Euroopan ja Yhdysvaltain välistä joukkuekilpailua ei järjestetä Minskissä 2021. Minskissä sen sijaan järjestetään ensi vuoden kesällä EM-joukkuekilpailuiden Superliiga.

Iso isku urheilijoille

Tokion olympialaisten siirto ensi vuoteen ja Pariisin EM-kisojen peruuntuminen ovat vesittäneet yleisurheiluvuodesta paljon.

– Se meni mahdottomaksi, vaikka kaiken mahdollisen yritimme tehdä, Pihlakoski harmittelee EM-yleisurheilun peruuntumista.

Monissa maissa myös harjoitteleminen on normaalia vaikeampaa liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten takia.

– Urheilu ei ole aina kaiken kaikkiaan ihan tasa-arvoista. Urheilijat ponnistavat erilaisista lähtökohdista, Pihlakoski myöntää.

Pihlakosken mukaan koronavirustilanteen aiheuttama yleisurheiluseisaus on iso isku urheilijoille ja kisajärjestäjille.

– Urheilijat käytännössä menettävät vuoden urastaan, ja palkka jää saamatta.

Luovia ratkaisuja kaivataan

Kotimaassa yleisurheilu palaa pikkuhiljaa tositoimiin Suomen hallituksen määräysten rajoissa ja aikataulussa. Kansainvälisissä kilpailuissa suurena ongelmana on muun muassa urheilijoiden matkustaminen kisapaikkakunnille.

Voisiko merkittäviä ulkomaisia tv-kisoja järjestää ilman yleisöä?

– Erilaisia virityksiä ja innovatiivisia juttuja on ilmassa. Yksityiskohdista ei kuitenkaan ole kovin paljoa sanottavaa, Pihlakoski kertoo.

Innovatiivisia ratkaisuja on jo nähty. Toukokuun alussa seiväshyppytähdet Renaud Lavillenie, Armand Duplantis ja Sam Kendricks järjestivät haastekilpailun, jossa he hyppäsivät takapihoillaan.

Yksi kesken olevista asioista on venäläisurheilijoiden olympiatilanne. WA määräsi aiemmin, että enintään kymmenen venäläistä yleisurheilijaa saa osallistua Tokion olympialaisiin niin sanotun neutraalin lipun alla.

Pihlakosken mukaan tilanne on kuitenkin auki, sillä päätös koski vain kuluvaa vuotta.

