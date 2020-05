Kari Uoti HS:lle: Virolaispankki lakkasi epäilemästä Tiina Jylhää rahanpesusta

Virolaispankki on lakannut epäilemästä valtion suojamaskikiistan ytimeen joutunutta kauneusalan yrittäjää Tiina Jylhää rahanpesusta, kertoo Jylhän juristi Kari UotiHelsingin Sanomille.

Virolaispankki jäädytti Jylhän yrityksen tilin, koska pieni kauneusalan yritys sai yhtäkkiä tililleen 2,5 miljoonaa euroa Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tehdyistä maskikaupoista.

Huoltovarmuuskeskus on kertonut purkaneensa Jylhän yhtiön kanssa tehdyn maskisopimuksen ja perustellut tätä rahanpesuepäilyillä, mitä Uoti kritisoi HS:lle.

Huoltovarmuuskeskuksen maskikaupoista Jylhän ja toisen yrittäjän, Onni Sarmasteen kanssa on aloitettu useita rikostutkintoja Suomessa.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006498413.html

STT

