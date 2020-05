Kasvua hoiva-alalta

Iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa. On todettu, että väestön ikääntyminen on aikamme merkittävimpiä megatrendejä koko maailmassa, ja se vaikuttaa yhteiskuntiin ympäri maailmaa.

EU:ssa 20 prosenttia väestöstä on yli 65-vuotiaita, ja heidän osuutensa kasvaa. Yli 65-vuotiaiden määrä suhteessa työikäisiin kasvaa nykyisestä noin 30 prosentista yli 50 prosenttiin vuoteen 2070 mennessä, ja tästä suuri osa johtuu jo hyvin iäkkäiden, yli 80-vuotiaiden, määrän kasvusta.

Väestön vääjäämätön ikääntyminen on haaste, mutta myös kasvava liiketoimiala. Viimeistään koronakriisi on osoittanut, että terveydenhoidon resurssit eivät veny tekijöidensä määrää isommaksi, rahasta puhumattakaan.

Suomessa puhutaan tuhansien sairaanhoitajien vajeesta: yli kolmannes sairaanhoitajista on harkinnut alanvaihtoa ja arviolta puolet nykyisistä sairaanhoitajista eläköityy vuoteen 2030 mennessä. Saksassa puhutaan kymmenien tuhansien sairaanhoitajien vajeesta.

Salolainen terveysteknologiayritys Evondos on rakentamassa itselleen globaalia liiketoimintaa ja sektorillaan markkinajohtajuutta. Yrityksen innovoima lääkeannostelurobotti vähentää osaltaan hoitajien työmäärää vanhusten kotihoidossa.

Nyt pohjoismaisen sijoitusyhtiön juuri ostama yritys hakee yhä voimakkaampaa jalansijaa Pohjois-Euroopan miljoonamarkkinoilta.

Vanhusten hyvinvointi on paljon muutakin kuin perustarpeista huolehtimista ja lääkkeiden annostelua. Kyse on myös inhimillisyydestä, ihmisarvosta ja siitä, miten yhteiskunta, eli me, huolehdimme iäkkäistä, pitkän työuransa jo tehneistä lähimmäisistämme.

Hoivatyö on myös läheisyyttä ja seuraa.

Rajallisten resurssien maailmassa ei uusia innovaatioita ole syytä ylenkatsoa eikä torjua, mikäli niiden avulla voidaan parantaa vanhusten elämänlaatua.

Digitalisaatiossa ja uusissa innovaatioissa piilee paljon mahdollisuuksia kautta koko terveydenhuolto- ja hoivasektorin.

Usea salolaisyritys Evondoksen lisäksi, esimerkiksi Led Tailor Innova7ion, Salofa ja Hygio, näyttävät omilla aloillaan hienoa esimerkkiä uuden hoiva- ja terveysteknologian kehittämisen etujoukoissa.