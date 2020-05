Kauppakamarien kysely: Hallitus onnistunut huonosti talouskriisin, mutta hyvin koronaepidemian hoidossa

Hieman yli puolet yrityksistä katsoo hallituksen hoitaneen koronaepidemiaan liittyvää talouskriisiä melko tai erittäin huonosti. Vain reilu neljännes pitää hallituksen toimia melko tai erittäin onnistuneina. Tiedot selviävät kauppakamarien kyselystä.

Toisaalta liki 80 prosenttia samoista yrityksistä pitää hallituksen toimia melko tai erittäin hyvinä yleisessä koronaepidemian hoidossa.

Kyselyyn vastasi noin 2 500 yritystä.

– Tämä on vakava viesti hallitukselle, joka tänään kokoontuu miettimään koronakriisin taloudellisia vaikutuksia ja tukitoimia pahiten kärsineille aloille sekä taloudellista exit-strategiaa koko Suomelle. Samat yritykset, jotka ovat tyytyväisiä hallituksen toimiin epidemian hoitamisessa, ovat tyytymättömiä epidemian aiheuttaman talouskriisin hoitoon, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi tiedotteessa.

Majoitus- ja ravitsemustoiminta erityisen synkkänä

Lähes kaikki toimialat ovat kyselyn mukaan kutakuinkin yhtä tyytyväisiä tai tyytymättömiä hallituksen toimintaan. Yksi toimiala erottuu kuitenkin joukosta. Majoitus- ja ravitsemusalalla jopa lähes 80 prosenttia yrityksistä on sitä mieltä, että hallitus on onnistunut talouskriisin hoidossa melko tai erittäin huonosti.

Keskuskauppakamarin mukaan yrityskentän tilanne on kyselyn perusteella nyt vaikea, mutta vakaa.

– Kyselyn tulokset liikevaihdon, henkilöstön määrän tai lähitulevaisuuden odotusten suhteen ovat hyvin samansuuntaisia kuin aiemmissa kyselyissä. Edelleenkin isompi osa yrityksistä näkee liikevaihdon heikkenevän lähitulevaisuudessa verrattuna siihen, kuinka monella liiketoiminta tähän mennessä on jo heikentynyt, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki tiedotteessa.

Kotamäen mukaan hallituksen mahdollisimman selkeä ja läpinäkyvä tiedotuslinja olisi nyt tärkeää.

– Epävarmuus on myrkkyä liiketoiminnalle. Jos hallitus pystyisi olemaan selkeä ja läpinäkyvä aikeissaan, auttaisi se yrityksiä suunnittelemaan paremmin tulevaisuuttaan, hän lisää.

STT