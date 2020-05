Kemiön Sagalund palkittiin ympäristötyöstään

Kemiönsaarelainen museo ja lastenkulttuurikeskus Sagalund on palkittu ympäristötyöstään Vihreällä lipulla. Sagalund on ensimmäinen museo ja lastenkulttuurikeskus Suomessa, joka palkitaan Vihreällä lipulla.

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi myönsi Vihreän lipun Sagalundille osoitukseksi suunnitelmallisesta ja korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä. Vihreä lippu on kansainvälinen kestävän kehityksen ohjelma ja kasvatusalan ympäristösertifikaatti, joka ohjaa kestävään elämäntapaan ja ympäristökuormituksen vähentämiseen yhdessä toimien.

Sagalund on ollut mukana Vihreä lippu -toiminnassa vasta yhden lukuvuoden, mutta jo nyt Vihreä lippu -toimikunta valitsi sen lisäksi Vuoden Vihreä lippu -toimijaksi. Perusteluissa todetaan, että:

“Vihreä lippu -toiminnan järjestäminen on yleensä haastavaa toimijoille, joilla on avoimet ovet ja porukkaa tulee ja menee. Tästä huolimatta Sagalundissa on onnistuttu toteuttamaan erittäin lapsilähtöinen mutta silti järjestelmällinen kehittämisprojekti, jossa on saatu myös selviä tuloksia aikaiseksi.”

Sagalundissa on oma viikottain kokoontuva iltapäiväkerho Sagalundkerho. Sen lapset valitsivat ensimmäisen Vihreä lippu -toimintavuoden teemaksi jätteiden vähentämisen.

Kerho toimi projektissa ympäristöraatina, jonka nimeksi lapset antoivat Sagalundin maailmanpelastajat. Lapset ovat Sagalundin Vihreä lippu -toiminnassa aktiivisia vaikuttajia aikuisten rinnalla niin suunnittelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa kuin tulosten arvioinnissakin.

– Elokuussa 2019 alkaneen projektin aikana ollaan esimerkiksi tehty jätetutkimusta ja maatumiskoe, käynnistetty bokashi-komposti ja tehty kierrätysjulisteita ja -ohjeita. Joulun alla Oskarin markkinoilla ympäristöraatilaiset opastivat kaikenikäisille kävijöille kuinka hienoja joulukoristeita saa aikaan kierrätysmateriaaleista, kuten metallisista tuikkukipoista ja vessapaperirullista. Kevään aikana raatilaiset työstivät hauskat kulutuskriittiset videot, jotka voi nähdä Sagalundin 120-vuotisjuhlapäivillä 25.–27. kesäkuuta, kertoo Sagalundin lastenkulttuurikoordinaattori Kristiina Tiainen tiedotteessa.

Sagalundin tavoitteena on kasvaa esimerkilliseksi ekologiseksi lastenkulttuurikeskukseksi ja museoksi. Vihreä lippu on tärkeä etappi tällä matkalla.

Museon ympäristökasvatustyö ulottaa juurensa jo perustajansa kansakoulunopettaja Nils Oskar Janssonin aikaan. Jansson perusti Vretan koulun edessä olevan koulukasvimaan yli 100 vuotta sitten.

Sagalundin Lastenkulttuurikeskus jatkaa koulukasvimaatoimintaa kaikkien Kemiönsaaren koulujen kanssa osana kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Lastenkulttuurikeskus vie koulukasvimaatoimintaa myös Paraisille, Saloon ja Fiskarsiin. Lapset viljelevät kasvimaitaan joko koulujen pihoilla tai läheisen museon pihassa.