Kesäkuussa jo urheilua yleisön edessä? Se mahdollisuus on olemassa – Helsinki Cup lähellä toteutumista, ravikisojen osalta odotetaan vielä

Hallituksen maanantaina antamat linjaukset koronarajoitusten lieventämisestä jättivät urheilun osalta kysymyksiä, joihin tiistaina saatiin ainakin joitain vastauksia. Mutta varmuutta viranomaisten taholta on vielä odoteltava.

Hallitus linjasi urheilukilpailujen ja -sarjojen osalta, että ne voidaan käynnistää 1. kesäkuuta alkaen ”erityisjärjestelyin”. Mitä moiset järjestelyt ovat, sitä tiedusteltiin tiiviisti opetus- ja kulttuuriministeriöstä tiistaina.

– Hallituksen tekemiin päätöksiin rajoitusten asteittaisesta purkamisesta on tulossa vielä tarkennuksia ja ohjeita. Odotamme, että aluehallintovirastot saavat päätökset tehdyksi, kertoi johtaja Tiina Kivisaari opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

– Olemme saaneet liikuntatoimijoilta paljon kysymyksiä liittyen näihin urheilua koskeviin linjauksiin. Esimerkiksi siitä, mikä tulkitaan yhdeksi tilaksi, jossa 50 henkilöä voi olla. Onko se stadion vai katsomonosa, yhdessä vai erikseen? Näihin kysymyksiin vastaukset tarkentuvat lähipäivinä.

Urheilusta vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) vastasi osaltaan jo tiistaina kertoen Helsingin Sanomille erityisjärjestelyiden tarkoittavan esimerkiksi tilojen puhtaudesta ja käsien desinfiointimahdollisuuksista huolehtimista.

Kososen mukaan järjestelyjen avulla urheilutapahtumassa voi olla kesäkuun alusta alkaen läsnä yli 50 henkilöä.

– Tapahtumassa voi olla 1. 6. jälkeen läsnä yli 50, mutta alle 500 ihmistä, jos tilaisuuden turvallisuus ja terveellisyys voidaan varmistaa erityisjärjestelyin. Sisä- tai ulkotila täytyy myös olla tarkkaan rajattu, Kosonen kertoi HS:lle sähköpostitse.

Ja mikä parasta, myös yleisöä saatetaan saada urheilutapahtumiin.

– Järjestelyillä voidaan mahdollistaa myös yleisön paikallaolo erityisehdoin. Seurataan siis tarkasti aluehallintovirastojen ohjeistusta, Kosonen kertoi HS:lle.

Palloliitto ohjeisti pienryhmäharjoitteluun

Palloliitto päivitti tiistaina ohjeistuksiaan jalkapalloseurojen ja -joukkueiden harjoitteluun, ja nyt seuroilla on mahdollisuus aloittaa rajoitettu pienryhmäharjoittelu. Ohjeistuksissa painotetaan muun muassa etäisyyden pitämistä vähintään kahdessa metrissä ja sitä, että ”harjoituksissa palloja käsitellään lähtökohtaisesti vain jaloin”.

– Pääpeliä vältettävä sekä pallon koskettamista paljain käsin, ohjeissa todetaan.

Mukana ovat tietysti myös muistutukset käsien pesusta, sylkemisen välttelystä, yskimisestä hihaan ja pukuhuoneiden käyttämättä jättämisestä.

Palloliitto kertoo seuraavansa viranomaisohjeita tarkasti ja ohjeistusta päivitetään jatkossakin. Nyt annetut ohjeistukset koskevat toukokuun 5.-13. päiviä.

Helsinki Cup ilman diskoa

Jalkapallon osalta hyviä uutisia tuli myös juniorien suurtapahtumasta Helsinkin Cupista. Heinäkuulle kalenteroitu tapahtuma on lähellä toteutumistaan, Helsinki Cupin toimitusjohtaja Kirsi Kavanne kertoi. Ilmoittautuneita joukkueita on lähes 1 150.

– Näillä näkymin olemme sillä kannalla, että Helsinki Cup viedään poikkeusjärjestelyin läpi, Kavanne sanoi STT:lle.

– Tapahtuma järjestetään ilman ulkomaalaisia joukkueita. Oheistapahtumista avajaisia ja diskoja ei järjestetä.

Raviurheilusta vastaava Suomen Hippos puolestaan kertoi odottavansa viranomaisilta vastauksia ravikilpailutoiminnan käynnistämisestä. Hippoksen hallitus päätti tehdä lopullisen päätöksen ravien aloittamisesta vasta sen jälkeen, kun vastaus aluehallintoviranomaisilta on saatu.

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006497577.html

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/palloliiton-paivitetyt-ohjeistukset-pienryhmaharjoitteluun

https://www.hippos.fi/raviurheilu/raviurheilu_lajina/ajankohtaista_-ravit/kooste_hippoksen_hallituksen_kokouksesta_5.5.2020.21953.news

STT

