Koronaepidemia kiihtyy Intiassa

Intiassa tilastoitiin lauantaina toistaiseksi suurin määrä uusia koronavirustapauksia. Virustilannetta seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston mukaan viranomaiset kertoivat yli 2 400 uudesta tartunnasta, mikä kasvattaa Intian koronatartuntojen kokonaismäärän yli 36 600:n.

Myös kuolemia raportoitiin tilastosivusto Worldometerin mukaan ennätysmäärä, 100. Intiassa on nyt kirjattu 1 323 koronakuolemaa, mikä merkitsee maailman toiseksi väkirikkaimmassa maassa yhtä kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.

Koronavirustapausten määrän kasvu on nopeutunut Intiassa viime viikkoina tiukoista rajoitustoimista huolimatta. Intian terveydenhoitojärjestelmän on pelätty romahtavan, jos virus pääsee leviämään yhtä voimallisesti kuin monissa Euroopan maissa.

Kiinalaiset matkailevat taas ahkerasti kotimaassa

Kiinassa kotimaanmatkailu on lähtenyt taas vauhdilla käyntiin. Kiinalaiset ovat matkustaneet ahkerasti muihin kaupunkeihin vappuviikonlopun aikana, joka on yksi Kiinan vuoden tärkeimpiä turistisesonkeja.

Guardianin mukaan kiinalaiset matkustivat perjantaina kotikaupunkiensa ulkopuolella 50 prosenttia enemmän kuin edellisen yleisen vapaapäivän aikana huhtikuun alussa.

Turistikohteita esimerkiksi Shanghaissa ja Pekingissä avattiin vapun alla, ja CNN:n mukaan Shanghain turistikohteet keräsivät heti perjantain ja lauantain aikana yli miljoona kävijää.

Koronaviruksen alkuperämaassa kerrottiin sunnuntaina vain kahdesta uudesta koronavirustartunnasta. Kuolonuhreja ei ole tullut viiteen päivään.

