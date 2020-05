Kiinassa huolettavat uudet koronatapaukset – pandemian alkupisteenä toimineessa Wuhanissa jälleen tartuntoja

Kiinan Wuhanissa on todettu jo toista päivää peräkkäin uusia koronavirustartuntoja.

Uusia oireellisia tartuntoja on todettu kaupungissa yhteensä viisi viimeisen kahden päivän aikana. Hubein maakunnassa, jossa Wuhan sijaitsee, on todettu taas 11 oireetonta tartuntaa. Kiina listaa oireelliset ja oireettomat tartunnat erikseen.

Koronaviruspandemian alkupisteenä toimineessa Wuhanissa olivat viikkoja voimassa tiukat rajoitukset, joita on kuitenkin viime aikoina hiljalleen höllennetty, koska viranomaisten mukaan virus on saatu hallintaan.

Ennen kahta viimeistä päivää Wuhanissa ei ole raportoitu kuukauteen uusia tartuntoja.

Kiinassa on todettu yhteensä 83 000 koronavirustartuntaa.

STT

Kuvat: