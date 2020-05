Kiltti ja kokenut – nuoren miehen into puskee esiin Sami Toiviaisesta

Jos Sami Toiviainen yrittää peittää innostustaan, hän epäonnistuu siinä pahasti.

– Mä olen kahdeksan viikkoa odottanut kotona. Mulla ei ole mihinkään kiire, Toiviainen vastaa aikataulu-uteluun.

Toiviainen tuli tutustumaan uuteen kotikaupunkiinsa samana päivänä, kun hänen uusi työnantajansa Vilpas vahvisti julkisen salaisuuden: Toiviainen on kaksi seuraavaa vuotta Vilppaan päävalmentaja.

Toiviaisen valmennustiimiin kuuluvat jatkosopimukset tehneet apuvalmentaja Jere Anttila ja fysiikkavalmentaja Ville Salmi.

Edelliset kolme kautta Pyrintöä valmentanut Toiviainen myönsi joulukuussa Salkkarin haastattelussa (SSS 21.12. 2019), että ”Salo olisi mielenkiintoinen paikka”. Tuolloin keskusteluyhteyttä seuraan ei ollut avattu.

– Luulen, että se haastattelu oli yksi vaikuttava tekijä. En osaa oikein tyrkyttää itseäni, Toiviainen kertoo.

Kun keskusteluyhteys helmikuussa aukeni, jo 48 tunnin kuluttua kaikki oli selvää ja sovittua – juuri ennen koronan kokonaisvaltaista kouraisua.

Vilpas joutui pian sopimuksen jälkeen taloudelliseen ahdinkoon. Henkilökuntaa lomautettiin, jenkit lähtivät kotiin (paitsi Jeremiah Wood) ja kotimaisten pelaajien palkkoja leikattiin. Myös Toiviainen tuli vastaan: hänen sopimuksensa alkua siirrettiin kohti syksyä.

Jos koronasta on kaivettava jotain positiivista, niin Toiviaisen kohdalla se on tuonut kaivatun tauon korikseen. Toiviainen on valmentanut syksystä 2007 lähtien 13 liigakautta putkeen ja ollut useana kesänä myös nuorten maajoukkueen mukana.

– Nyt olen saanut olla rauhassa ja viettää enemmän aikaa nuoremman tyttäreni kanssa (10 vuotta) kuin normaalisti keväisin. Olen lukenut paljon ja katsonut webinaareja.

Minkä kirjan luit viimeksi?

– Tiimiäly. Se laittoi miettimään omaa johtamistani.

Kolmena kesänä Toiviaisen perhe on joutunut myös muuttamaan uuteen kaupunkiin: ensin Lahdesta Kotkaan, sitten Kotkasta Kauhajoelle ja viimeksi Kauhajoelta Tampereelle. Nyt perhe jää Tampereelle.

– Ensimmäistä kertaa perhe ei seuraa perässä. Vanhin tytär on lukiossa ja nuorempi kolmosluokalla. Siellä on asiat hyvin.

– Eikä se parin tunnin matka nyt niin pitkä ole. Onhan Tampereelle lyhyempi matka Salosta kuin vaikka Joensuusta.

Toiviaisen vanhin tytär Nella kuuluu nuorten maajoukkueryhmään.

Toiviainen on arvostettu ja ennen kaikkea pidetty valmentaja. Hän on johtanut uutta valmentajasukupolvea, joka on tuonut lajiin lisää avoimuutta ja kunnioitusta sekä myös syvempää pelipuhetta – Korisliigassa ei ole puhuttu enää vuosiin primitiivistä puutaheinää.

Toiviainen on toiminut päävalmentajana 587 liigaottelussa. Hänen voittoprosenttinsa on 55,7 eli Toiviaisen joukkueet ovat voittaneet enemmän kuin hävinneet. Mutta Toiviaisen edellisestä ja ainoasta mestaruudesta on jo 11 vuotta ja edellisestä mitalistakin seitsemän vuotta. Pyrinnössä Toiviainen ei voittanut ainuttakaan pudotuspeliottelua.

Oletko liian kiltti valmentaja?

– Vai liian sinisilmäinen? Heitän usein pallon pelaajille, jotta he voisivat ratkaista ongelman. Se on kääntynyt joissain tapauksissa vastaan.

– Tapani johtaa on levollinen, eikä musta ilkeää mulkkua saa. Mutta pelaajani kyllä tietävät sen, että jos raja ylittyy, kenelläkään ei ole enää kivaa.

Toiviaisen joukkueet ovat olleet pääsääntöisesti kokeneita. Hän on luottanut ennestään tuttuihin pelaajiin. Pyrinnössä tällaisia olivat Ray Nixon ja BJ Raymond. Myös Devonne Giles kuului Toiviaisen luottojenkkeihin Kotkassa ja Kauhajoella.

– Suurin syy on se, että näissä tapauksissa sopeutuminen on ollut nopeampaa.

Pyrinnön vuosien suurin oppi liittyy kuitenkin nykykorikseen sopivan pelaajatyypin valintaan.

– Minun olisi pitänyt löytää jokaiselle kaudelle pelaaja, joka olisi voittanut enemmän yksi vastaan yksi -tilanteita.

Eli edunluoja?

– Mä inhoan sitä sanaa!

Toiviaisen ensimmäiset muistikuvat Vilppaasta ovat kevään 2001 pronssiottelusta, jossa Namika Lahden Teemu Laine heitti avausneljänneksellä ”jotain kakskyt”. Tuolloin 26-vuotias Toiviainen toimi Timo Hakamaan apuvalmentajana.

Viime vuosina Vilpas on jättänyt sivustaseuraajalle ja nyt sisältäseuraajalle vakuuttavan kuvan.

– Kaikki asiat on hoidettu niin ammattimaisesti kuin voi. Se tuo itselleni olon, että tänne on hyvä tulla, kun voi tehdä töitä ammattilaisten kanssa.

Tähän väliin protokollaan kuuluva Salohalli-kehu:

– Ei mulla ole jumppasaleja vastaan mitään, mutta pelkästään se, että saan tehdä töitä sellaisessa ympäristössä…

Se ero Salossa ja Vilppaassa on Toiviaisen edellisiin pesteihin, että nyt tavoitteena ei ole kotietu tai mitali vaan mestaruus.

– Ei ole pakko onnistua, mutta kuitenkin on pakko. Tämä on näytön paikka itselleni. Tulosta on tehtävä, mutta myös kehittää pelaajia.

– Nenosen Juho sanoi, että hänen tavoitteena on edelleen kehittyä koripalloilijana. Eikä Koiviston Mikkokaan jäähdyttele. Haluan viedä heitä ja koko organisaatiota eteenpäin.

Vaikka Toiviainen on ollut kuvioissa käytännössä aina, on hän silti vasta 45-vuotias eli Oxfordin sanakirjan määritelmän mukaan vasta aloittamassa keski-ikää. Henkisesti hän uskoo nuortuvansa.

– Pitkästä aikaa nuoren miehen into on puskemassa esiin. Johtuisiko se siitä, että pääsen oppimaan Koivistolta, Nenoselta ja Teemu Rannikolta? Sitä mä odotan.

Oppia ikä kaikki.

Sami Toiviainen

Syntynyt 2.11. 1974 Kuusankoskella.

Päävalmentajaura Korisliigassa: Namika Lahti 2007–2011, KTP 2011–2014 , Karhubasket 2014–2017, Tampereen Pyrintö 2017–2020, Vilpas 2020–

Saavutukset: SM-kulta 2009, SM-hopea 2013, Vuoden liigavalmentaja 2009 ja 2013.

Yhteensä 587 liigaottelua (327/260). Kaikkien aikojen tilastonelonen, edellä Kari Liimo (914), Eero Saarinen (716) ja Jarmo Laitinen (684).

Perhe: vaimo ja kaksi tytärtä (10- ja 17-vuotias)

OHO!

Toiviaisen valmentama joukkue on voittanut edellisen kerran Salohallissa yli viisi vuotta sitten.