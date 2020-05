Kiuru: Ravintolassa on istuttava, ruokaa ja juomaa ei saa itse ottaa noutopöydästä

Ministeri Krista Kiuru (sd.): Ravintolassa on istuttava, mutta pöytiintarjoilu ei ole pakollista. Ruokaa ja juomaa ei saa itse ottaa esimerkiksi buffetpöydästä.

Ravintolan velvollisuus on huolehtia siitä, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi eikä tungosta synny. Ravintolan laadittava suunnitelma toimintaohjeista.

Ravitsemisliikkeille säädetään yleiset velvollisuudet asiakkaille annettavista ohjeista, esimerkiksi on selvästi ilmoitettava että oireisena ei saa tulla ravintolaan.

STT

Kuvat: