Kiuruvedellä sijaitsevan hoivakodin koronakuolemista alkoi esitutkinta

Itä-Suomen poliisi on aloittanut esitutkinnan Kiuruvedellä sijaitsevan hoivakodin koronaviruskuolemista. Hoivakoti Kallionsydämessä on kuollut koronaan 11 asukasta.

Rikosnimikkeet esitutkinnassa ovat työturvallisuusrikos, virkavelvollisuuden rikkominen ja väärän todistuksen antaminen viranomaiselle. Lisäksi tutkinnassa on useita kuolemantuottamuksia ja vammantuottamuksia sekä vaaran aiheuttamisia. Poliisi kertoo tiedotteessa, että rikosnimikkeet voivat tarkentua tutkinnan edetessä ja niitä voi tulla lisää.

Kallionsydämen hoivakoti siirtyi koronavirusepidemian vuoksi kiirastorstaina hoivayhtiö Attendolta Ylä-Savon sote-kuntayhtymän vastuulle.

STT

Kuvat: