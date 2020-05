Kokoomuksen Orpo koronastrategiasta: Nyt vain oikeasti pitäisi saada vastaus

Hallitukselta on perjantaina luvassa lisää tietoa muun muassa koronaviruksen tartuntatilanteesta sekä siitä, millä mittareilla ja mallinnuksilla se tautitilannetta arvioi. Asia kävi ilmi eduskunnan kyselytunnilla torstaina, jossa hallitusta syytettiin siitä, että sen koronastrategia on edelleen jäänyt epäselväksi.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan epätietoisuus aiheuttaa kansalaisissa huolta ja epäluottamusta. Hän esitti tukun kysymyksiä, joihin kaivattaisiin selkeää vastausta. Näitä olivat muun muassa se, onko hallituksen tavoite minimoida tartunnat eli pitää ne mahdollisimman vähäisinä. Hän kaipasi myös vastausta siihen, mikä sairaala- ja tehohoitopotilaiden määrä on hallituksesta liian korkea sekä mikä hallituksen tavoite on tartuttavuusluvulle.

– Nyt vain oikeasti pitäisi saada vastaus siihen, tavoitteleeko hallitus sitä lukua, joka on yli yksi vai alle yksi, hän sanoi.

Orpon mukaan tiedon jakamisesta tulee turvallinen olo.

– Silloin uskaltaa lähteä liikkeelle parturiin, kauppaan, vaikka sinne raveihin ja töihin, kun tiedetään, että asiat ovat hallinnassa, hän sanoi.

Viime viikolla luvun kerrottiin olevan 0,8 eli sen verran yhden sairastuneen laskettiin sairastuttavan muita. Epidemia ei kasva, kun arvo pysyy yhdessä tai sen alle.

Marin: Yhtä selkeää totuutta ei ole

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertasi tavoitteen, joka on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

– Me emme tiedä, että sairastamalla saisi immuniteetin tätä tautia kohtaan. Todennäköisesti suoja tulisi vasta rokotteen kautta. Pitäisin vastuuttomana, jos hallitus tavoittelisi, että mahdollisimman iso osa väestöstä taudin sairastaisi.

Marin korosti, että hallitus ei seuraa vain yhtä lukua, vaan monia mittareita, kuten levinneisyyttä, sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrää, kuolleiden määrää ja immuniteetin laajuutta.

Hän sanoi ymmärtävänsä kaipuun yhdelle selkeälle totuudelle, mutta pahoitteli, ettei sitä ole mahdollista antaa. Hän lupasi, että hallitus avaa tiedotustilaisuudessa perjantaina kyselytunnillakin nostettuja aiheita.

Valtioneuvoston mukaan perjantaina kerrotaan koronaviruksen hybridistrategiasta ja koronavirustilanteen mallinnuksista. Myös sosiaali- ja terveysministeriön asettaman tilannekuva- ja mallinnusryhmän ensimmäinen viikkoraportti julkaistaan.

STT

Kuvat: