Kokoomus nostaisi ravintoloiden tuet 300 miljoonaan, kristillisdemokraatit 250 miljoonaan

Oppositiopuolueissa on halukkuutta nostaa ravintola-alan tukimäärää. Esimerkiksi kokoomus nostaisi ravintoloiden tuet 300 miljoonaan euroon, kristillisdemokraatit 250 miljoonaan euroon.

Kokoomuksen valtiovarainvaliokunnan valiokuntavastaava Timo Heinonen sanoi Vartiaisen kanssa järjestämässääntiedotustilaisuudessa, että hallituksen esittämä 123 miljoonan euron tukikokonaisuus ei riitä. Hallituksen tukipaketissa on myös muita ongelmia, joita kokoomus korjaisi.

– Kokoomuksen mielestä malli on riittämätön ja huonosti kohdentuva ja jopa kilpailutilannetta vääristävä, monimutkainen ja hidas, Heinonen sanoi.

Heinosen mukaan hallituksen esittämä tukikokonaisuus aiheuttaisi edelleen sen, että ravintola- ja kahvila-alalla nähtäisiin merkittävä määrä konkursseja ja jopa 30-40 000 työtöntä.

Arviointiajanjakso uusiksi

Kokoomus ei myöskään hyväksy sitä, että aiemmin myönnetyt kehitystuet vähentäisivät ravintola-alan tukea tai kokonaan estäisivät sen.

– Se on nimenomaan tarkoitettu menetetyn liikevaihdon korvaamiseen, Heinonen perusteli.

Hallituksen esityksen mukaan hyvityksen määrästä vähennetään mahdolliset ely-keskukselta tai Business Finlandilta saadut koronaepidemiaan perustuvat tuet.

Kokoomukselta ei heru myöskään ymmärrystä arviointiajankohdalle, jossa liikevaihtoa tarkastellaan. Hallituksen esityksen mukaan ravintoloille myönnettävän hyvityksen määrään vaikuttaisi se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin.

– Esimerkiksi toukokuu on yksi alan parhaita kuukausia lukuisine pyhäpäivineen ja juhlapäivineen, Heinonen selvensi.

Kokoomus esittää kolmea vaihtoehtoa vertailuajankohdaksi: edellisen vuoden liikevaihto, kuusi koronakriisiä edeltävää kuukautta tai huhti-toukokuu vuodelta 2019.

Puolue myöntäisi ravintoille ja kahviloille tukea niin sanottuna yleistukena, joka ei ole sidottu henkilöstömäärään eikä se olisi kaksiosainen, kuten hallitus esittää.

Kokoomus on jättänyt lisätalousarvioesitykset, joissa halutaan kiinnittää huomiota ravintola- ja kahvila-alan poikkeuksellisen vaikeaan tilanteeseen.

STT

Kuvat: