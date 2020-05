Kokoontumisrajoitukset vievät leivän suusta pitopalveluyrityksiltä – kesä näyttää todella heikolta

Pitopalveluyritysten kesä näyttää heikolta, alan toimijat eri puolilla Suomea kertovat. Jotkut ovat kuitenkin epätietoisia.

Tilausten vähenemisen lisäksi koronakriisin aiheuttamat rajoitukset kokoontumisten henkilömäärissä vaikuttavat kielteisesti häiden, hautajaisten ja muiden juhlatilaisuuksien järjestämiseen, koska tilaisuuksissa on ruokittavia suita vähemmän kuin normaalisti.

Kuopiossa ja Tervossa Pohjois-Savossa toimivan Juhla- ja Pitopalvelu Sari Hallikaisen tilaukset on tältä kesältä peruttu. Sari Hallikaisen mukaan rajoitus korkeintaan 50 hengen kokoontumiseen on suureksi osaksi peruutusten syynä.

– Meillä on ollut jopa 400 hengen yritystilaisuuksia useana vuonna peräkkäin. Ei ne nyt pidä niitä, kun ei saa pitää, Hallikainen kertoo.

Lappeenrantalaisen Linnoituksen Pitopalvelun yrittäjä Tuija Kiiveri sanoo, että on vaikea sanoa, millainen kesästä tulee.

– Kaikki mitä oli sovittu, häät, syntymäpäivät ja muut on peruttu. Tällä hetkellä kalenteri näyttää aika tyhjältä, Kiiveri sanoo.

Hänen mukaansa koronakriisin aikanakaan ei silti ole ollut yhtään tyhjää viikkoa, koska yritys elää paljolti hautajaisista.

– Miinuksella tässä koko ajan mennään, koska tilaisuudet ovat niin pieniä ja niitä on vähän. Tulot ovat vähentyneet 90 prosenttia, Kiiveri kertoo.

Pääkaupunkiseudulla, Keravalla ja muualla Uudellamaalla palvelujaan tarjoavan Delicatessen Ravintolapalveluiden toimitusjohtaja Sami Manelius arvioi myös, että kesä näyttää todella huonolta.

– Kokoontumisrajoitukset heikentävät juhlapalvelupuolta. Käytännössä kaikki on peruttu tältä kesältä, hän jatkaa.

Yritykset ovat peruuttaneet tilaisuuksiaan

Kokkolassa toimivan Carola’s Delin yrittäjän Carola Mickelssonin mukaan kesä ei näytä hyvältä. Peruutuksia ei kuitenkaan ole tullut paljoa, vaan tilaisuuksia on siirretty. Rajoitukset henkilömäärissä vaikuttavat voimakkaasti.

– Firmat ovat peruuttaneet tilauksiaan, Mickelsson kertoo.

Yrittäjä Timo Saikkonen Porissa toimivasta Viikin Helmestä kertoo sen sijaan, että yhtiö on vielä odottavalla kannalla.

– Tällä viikolla yhteydenottoja on alkanut tulla enemmän, Saikkonen sanoo.

Konkursseja saattaa tulla

Yleinen veikkaus on, että pitopalvelualalla tulee konkursseja. Niiden estämiseksi ravintolatuki on tarkoitettu. Useiden pitopalveluyrityksien taustalla on ravintoloita.

Delicatessenin Manelius ei osaa sanoa, onko hänen yrityksellään mahdollisuutta saada ravintolatukea. Hän huomauttaa, että tukea pidettiin kiireellisenä jo maaliskuussa, mutta vieläkään ei tiedetä, mitkä ehdot ovat.

Hän pitää outona, että Business Finlandin kehitystyöhön myöntämät tuet vähentäisivät kiinteisiin kuluihin tarkoitettua ravintolatukea.

– Pieni tuki on saatu Business Finlandilta, ja toinen tuki on käsittelyssä, Manelius kertoo.

Linnoituksen Pitopalvelun Kiiverin mukaan hänen yrityksensä ei ehkä ole mahdollista saada ravintolatukea. Kiiveri kertoo, että hän lähtee selvittämään asiaa, kun tilanne selkiytyy. Pienyrityksenä Linnoituksen Pitopalvelu on saanut rahaa ely-keskukselta.

”Tuki tulee varmasti tarpeeseen jokaiselle ravintolalle”

Sari Hallikaisen mukaan hänen yrityksensä on mahdollista saada kaavailtua ravintolatukea. Hänellä on pitopalvelun lisäksi kolme ravintolaa Kuopiossa ja yksi yritys Tervossa, jonka yhteydessä on myös pitopalvelu.

Hallikainen laskee, että tuki saattaa nousta moneen kymmeneen tuhanteen euroon. Yritys on saanut jo muutamia tuhansia euroja tukea Ely-keskukselta.

Viikin Helmen Saikkonen arvioi, että hallituksen kaavailemasta ravintolatuesta on hyötyä, jos siitä tulee konkreettista.

– Kyllä se tulee varmasti tarpeeseen jokaiselle ravintolalle, Saikkonen sanoo.

