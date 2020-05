Kolea viikko käynnistyy vesisateella ja rännällä

Sadealue pyyhkäisee Suomen yli tänään, ja sateita eri muodoissa saadaan laajalti koko maassa.

Sateet väistyvät pohjoisesta ja lännestä yön aikana hiljalleen kohti etelää ja itää. Päivä on etelässä ja idässä sateinen. Pohjois-Suomessa voi tulla vielä lunta, Keski-Suomessa sade voi tulla alas räntänä.

Miltei koko maahan on annettu varoitus huonosta ajokelistä aamupäivään asti Etelä-Suomea lukuun ottamatta. Itä-Lapissa ajokeli on erittäin huono.

Ilma viilenee huomattavasti tänään pohjoisvirtauksen vuoksi, ja sää jatkuu viikonloppuun asti koleana. Maan etelä- ja keskiosissa liikutaan päivisin 5 ja 12 asteen välillä ja pohjoisessa 0 ja 8 asteen välillä. Luvassa on myös yöpakkasia Salpausselän eteläpuolta myöten.

Maanantain jälkeen sateisuus kuitenkin vähenee. Sää on tiistaista eteenpäin pääosin selkeää ja puolipilvistä, mutta hajanaisia kuurosateita voi tulla pitkin viikkoa koko maassa. Iltapäiväkuuroja on luvassa perjantaihin asti.

Viikonloppuna lämpötila voi jälleen kivuta ainakin etelässä lähemmäs 15:tä astetta. Seuraavan kymmenen vuorokauden ennusteessa ei kuitenkaan ole luvassa yli 15 asteen lämpötiloja lainkaan.

STT

