Komissio hyväksyi 600 miljoonan euron valtiontakauksen Finnairille – Ohisalo: Finnair tekee itse päätökset paikkakunnista, joille lentää

EU-komissio kertoo hyväksyneensä Suomen tuen lentoyhtiö Finnairille. Valtio on myöntämässä yhtiölle rahoitustarpeisiin valtiontakauksen 600 miljoonan euron suuruiseen lainaan.

Komission mukaan valtiontakaus kattaisi 90 prosenttia lainasta. Komissio on höllentänyt valtiontukisääntöjä, jotta EU-maat pystyisivät tukemaan koronaviruskriisistä kärsiviä yrityksiä paremmin.

Finnair suunnittelee myös arviolta enintään 500 miljoonan euron osakeantia koronaepidemiasta aiheutuneiden tappioiden ja kulujen paikkaamiseen. Valtio on kertonut valmistelevansa osallistumista pääomitusjärjestelyyn.

Ohisalo: Poliitikot eivät voi sanella

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan on selvää, että poliitikot eivät voi sanella pörssiyhtiö Finnairille, mihin sen pitäisi lentää. Valtio-omistaja linjaa omistuspolitiikkaansa hänen mukaansa periaatteellisemmalla tasolla. Finnairilta esimerkiksi edellytetään, että se toteuttaa ilmastotavoitteensa, joiden Ohisalo arvioi olevan alan kovimmasta päästä.

Vihreän elvytyksen ajatuksiaan tiistaina esitellyt vihreät toivoo, että ratahankkeet olisivat osa elvytystä. Tiedotustilaisuudessa kysymyksiä herätti valtion enemmistöomisteisen Finnairin päätös, että yhtiö ei lennä Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan koko kesänä eikä välttämättä seuraavana talvikautenakaan.

Ohisalon mielestä poliitikkojen mahdollisuudesta vaikuttaa Finnairin toimintaan on käyty julkisuudessa mielenkiintoista keskustelua.

– Finnair tekee itse päätökset, jotka liittyvät tiettyihin kohteisiin. Politiikoilla ei pitäisi tällaisessa kohdassa olla siitä pörssiyhtiölle sanottavaa, sanoi Ohisalo.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) totesi maanantaina A-studiossa Ylellä, ettei osakeannin yhteydessä ole mahdollista asettaa ehtoja yhtiölle keskustan arvostelusta huolimatta.

Finnair suunnittelee arviolta enintään 500 miljoonan euron osakeantia koronaepidemiasta aiheutuneiden tappioiden ja kulujen paikkaamiseen. Osakeantiin osallistumisen lisäksi Finnairia on päätetty tukea 600 miljoonan euron valtiontakauksella.

Ohisalo on Tuppuraisen kanssa samoilla linjoilla siitä, että pääomittamiseen osakeannin kautta ei voi asettaa ehtoja.

https://yle.fi/uutiset/3-11358101

STT

Kuvat: