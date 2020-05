Komissio siunasi Outotecin ja Metso Mineralsin yhdistymisen

Outotecin ja Metso Mineralsin yhdistyminen on saanut hyväksynnän Euroopan komissiolta. Hyväksyntään ei sisälly ehtoja. Samalla yhtiöt kertoivat hyväksynnästä Kanadan, Turkin ja Chilen viranomaisilta.

Konepajayhtiö Metso ja kaivosteknologiayritys Outotec ilmoittivat yhdistymisestä viime vuoden heinäkuussa. Yhdistyminen on aiemmin saanut hyväksynnän esimerkiksi Yhdysvaltain oikeusministeriöltä.

Metson sijoittajasuhdejohtaja Juha Rouhiainen kertoo STT:lle, että yhtiöt ”pari-kolme” maata tai aluetta on vielä antamatta hyväksyntää.

– Kiina on muutamasta jäljellä olevasta liiketoiminnan kannalta varmaan merkittävän, Rouhiainen sanoo.

Osapuolet odottavat edelleen, että yhdistyminen voisi toteutua 30. kesäkuuta. Aikataulusta kerrottiin helmikuussa. Rouhiaisen mukaan sittemmin maailman pysäyttänyt koronaviruspandemia ei ole merkittävästi vaikuttanut lupaprosessien etenemiseen.

– Ihmiset firmassa ja viranomaisten keskuudessa työskentelevät etänä. Asiat kyllä menevät eteenpäin. Mitään ratkaisevia tai merkittäviä viivästyksiä ei ollut.

Uuden yrityksen nimeksi on tulossa Metso Outotec, ja se olisi johtavia toimijoita mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuudessa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli noin 4,8 miljardia euroa.

STT

