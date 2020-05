Korona kiritti Alkon myyntiä – kasvua viime vuoden huhtikuuhun verrattuna yli viidennes

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeukselliset ajat ovat kasvattaneet Alkon mukaan juomamyyntiä. Huhtikuussa Alkon myymälöissä myytiin juomia reilut 9 miljoonaa litraa, 23 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Eniten myyntiään kasvattivat roseeviinit, joissa kasvua oli 40 prosenttia. Miedoista viineistä myyntiään kasvattivat myös punaviinit (35 prosenttia) ja valkoviinit (28 prosenttia). Sen sijaan kuohuviinin myynti laski viime vuoden huhtikuusta pari prosenttia.

Alkon huhtikuun myyntiin vaikuttivat pääsiäinen ja vappu sekä vähentynyt ulkomaanmatkustus ja ravintoloiden ja baarien kiinniolo.

Alkoholin kokonaiskulutuksesta anniskelu vastaa Alkon mukaan noin 10:tä prosenttia ja matkustajatuonti noin 15:tä prosenttia.

Kiinnostus verkkokauppaan kasvanut

Asiakkaita Alkon myymälöissä kävi huhtikuussa viitisen prosenttia viime vuoden huhtikuuta enemmän. Lisäksi asiakkaiden kiinnostus verkkokauppaan ja digitaalisiin palveluihin on kasvanut korona-aikana.

Huhtikuussa tehtiin noin 15 000 verkkokauppatilausta, missä oli kasvua 110 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Mobiilisovelluksen on ladannut noin 62 000 käyttäjää.

– Asiakkaiden ja henkilöstömme turvallisuus on ollut koko poikkeustilanteen ajan etusijalla. Asiakkaamme ovat sopeutuneet hyvin uuteen tilanteeseen ja ovat asioineet myymälöissä perinteisten ruuhka-aikojen ulkopuolella, sanoo Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen tiedotteessa

Osassa myymälöistä on hänen mukaansa myös rajoitettu kerrallaan asioivien asiakkaiden määriä.

Tuskin korvaa matkustajatuontia ja anniskelua

Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden aikana Alko myi lähes 27 miljoonaa litraa juomia. Viime vuodesta litramyynti kasvoi 10 prosenttia.

Korona-aikana maalis-huhtikuussa Alkon myynti on ollut 16 prosenttia edellisvuotta vilkkaampaa ja asiakasmäärä reilun prosentin suurempaa.

Alkon mukaan on epätodennäköistä, että Alkon ja päivittäistavarakaupan myynti korvaisi matkustajatuontia ja anniskelua, vaikka myynti on ollut viime vuotta vilkkaampaa.

STT

