Korona kuritti Sampoa – konsernin sijoitusomaisuuden arvo putosi yli miljardi euroa

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi-maaliskuulta oli 162 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 475 miljoonaa euroa.

Sammon konsernijohtaja Torbjörn Magnusson sanoo tiedotteessa, että konsernin sijoitusomaisuuden markkina-arvo putosi yli miljardi euroa ja näkyvyys eteenpäin on tavanomaista rajoitetumpi koronapandemian takia.

Sammon osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa.

Sammon hallitus päätti aiemman tänään perua ehdotuksensa 2,20 euron suuruisesta osingosta ja ehdottaa osinkoa maksettavaksi 1,50 euroa osakkeelta.

Päätökseen vaikuttivat finanssimarkkinoilla vallitseva suuri epävarmuus ja Sammon tytär- ja osakkuusyhtiöiltään saamien osinkojen pieneneminen.

Magnussonin mukaan kriisi on osoittanut, että konsernin liiketoimintamalli toimii.

– Yli 60 prosenttia liiketoiminnastamme tulee vahinkovakuutustoiminnasta. Vahinkovakuutustoiminnoistamme suurempi eli If ylsi kaikkien aikojen parhaaseen ensimmäisen vuosineljänneksen yhdistettyyn kulusuhteeseensa. Pohjoismaiden leuto talvi sekä ajokilometrien väheneminen pienensivät vahinkokuluja, Magnusson sanoo.

Sampo-konsernin toiminnallinen tulos koostuu sijoitustoiminnan tuloksesta ja vakuutusteknisestä tuloksesta. Tulevaisuuden näkymissään Sampo ei ota kantaa sijoitustoiminnan tuloksen kehittymiseen, sillä konsernin mukaan se ei pysty luotettavasti ennustamaan sijoitustoimintansa tuloksen kehitystä.

– Tämän vuoksi hallitus on päättänyt ohjeistaa Tulevaisuuden näkymät -osiossa pelkästään vakuutusteknisen tuloksen kehitystä konsernin koko toiminnallisen tuloksen sijasta. Kuluvan vuoden vakuutusteknisestä tuloksesta odotetaan hyvää.

Korjattu keskiviikkona 10.54: Torbjörn Magnusson on Sammon konsernijohtaja, ei Nordean.

