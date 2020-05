Korona siirsi maailman vappujuhlat nettiin ja parvekkeille – Ruotsissa vasemmistopuolue kutsui örkkimarssille

Perinteinen vapunvietto on tänä vuonna jäänyt jalkoihin ympäri maailman, kun koronarajoitukset estävät suuret marssit ja kokoontumiset lähes jokaisessa maailman maassa.

Ranskassa vappua juhlitaan yleensä suurilla työväen marsseilla punalippujen liehuessa. Ammattikeskusjärjestö CGT kehotti ihmisiä juhlimaan ja osoittamaan mieltään parvekkeillaan ja netissä ja seuraamaan kansainvälistä solidaarisuuskonserttia.

– Vaikka olemme sulkeutuneina koteihimme, osoittakaamme mieltämme kyltein ja banderollein antaaksemme tukea vaatimuksillemme, liitto sanoi kannanotossaan.

Ruotsissa vasemmistopuolue juhlii vappua virtuaalisesti ja puheenjohtaja Jonas Sjöstedtin puhe lähetetään netissä. Osa kannattajista aikoo kuitenkin marssia, kasvot vihreinä ja torahampaat suussaan. Tapahtuma nimittäin järjestään verkkopeli World of Warcraftissa, jossa vasemmiston kannattajat lähtevät marssille örkkihahmoina.

Koronasta pahasti kärsineessä Italiassa vappu on perinteisesti kansanjuhla, ja partisaanien taistelulaulu ”Bella Ciao” raikuu varsinkin Roomassa. Tänä vuonna yhteislauluun voi osallistua televisioidun konsertin kautta.

Portugalissa ammattikeskusjärjestö CGTP ilmoitti, että vaikka kulkueita ei järjestetä, järjestön johtajat kokoontuvat perinteiselle marssipaikalle Lissabonissa. Koronarajoitusten johdosta he kuitenkin pysyttelevät vähintään neljän metrin päässä toisistaan.

Hongkongissa poliisi valmistautui tukahduttamaan demokratiamielenosoituksia, joita jotkut aktivistit aikovat yrittää järjestää koronarajoituksista huolimatta. Viikon kuluessa on nähty pieniä kokoontuessa, ja vappua yritetään hyödyntää väen mobilisoimiseksi uudelleen. Hongkongissa viime vuoden puolella nähdyt suurmielenosoitukset ovat laantuneet koronarajoitusten myötä.

STT