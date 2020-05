Koronakriisi on Putinille toistaiseksi vakavin paikka, arvioi suomalaisasiantuntija

Venäjällä yhä paheneva koronaepidemia ja öljyn hinnan romahtaminen ovat panneet presidentti Vladimir Putinin hallinnon toistaiseksi vakavimman paikkansa eteen, sanoo vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista. Hänen mukaansa myös Putinin henkilökohtainen asema voi olla uhattuna, jos kriisi jatkuu pitkään ja hallinnon yhtenäisyys alkaa sen myötä rakoilla.

Lassilan mukaan Venäjällä ei ole toistaiseksi näkyvissä haastajaa tai järjestäytynyttä oppositiovoimaa vaihtoehdoksi Putinille.

– Toisaalta on tullut yhä selkeämmin esille, että hallinto on ollut täysin avuton – poikkeuksellisen avuton – hoitamaan tätä kriisiä. Virheitä on tullut virheiden perään, yhtään ainoaa onnistunutta hetkeä ei voi nähdä, Lassila arvioi.

Hänen mukaansa paljon riippuu jatkossa siitä, millaisiin toimiin kyselyissä selvästi kansalaisten luottamusta menettänyt Putin päättää ryhtyä asemansa vahvistamiseksi.

– Nykylinjalla ei voi jatkaa ja jotain pitää tehdä, mutta minulla vahva epäily siitä, että kun tehdään jotain niin se vain syventää ongelmia, Lassila ennustaa.

Venäjällä jälleen yli 10 000 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa

Venäjällä koronatartunnat lisääntyvät edelleen kovaa tahtia. Maassa kirjattiin tänään jo kolmantena päivän peräkkäin yli 10 000 uutta tartuntaa vuorokaudessa. Vahvistettujen tartuntojen kokonaismäärä on nyt noussut yli 155 000:een.

Uusia koronavirukseen liitettyjä kuolemantapauksia rekisteröitiin eilisen jälkeen 95, mikä nostaa epidemiaan kuolleiden virallisen määrä 1 451:een. Todellisuudessa tartuntoja ja kuolemia arvioidaan olevan maassa huomattavasti enemmän.

Suhteessa väkilukuun Venäjällä on 1 065 tartuntaa ja 10 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomen vastaavat luvut olivat eilen 961 ja 43.

STT

Kuvat: