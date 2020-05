Koronarajoitukset vähensivät selvästi hiilidioksidipäästöjä – lasku kuitenkin todennäköisesti väliaikaista

Maailman hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet selvästi koronakriisin rajoitusten alettua, käy ilmi tuoreesta raportista.

Huhtikuun alussa päivittäiset päästöt vähenivät jopa 17 prosenttia viime vuoden keskimääräisestä päivätasosta, kertoo vertaisarvioitu, Nature Climate Change -lehdessä julkaistu artikkeli.

– Nämä äärimmäiset laskut ovat todennäköisesti kuitenkin väliaikaisia, koska ne eivät heijasta talous-, liikenne- tai energiajärjestelmien rakenteellisia muutoksia, sanoo kansainvälistä tutkimusta johtava professori Corinne Le Quere brittiläisestä Itä-Anglian yliopistosta.

Työryhmä arvioi, että koko vuonna päästöt tulevat vähentymään 4-7 prosenttia riippuen siitä, kuinka nopeasti rajoituksia puretaan ja maailmantalous alkaa elpyä.

Pandemian takia tänä vuonna voidaan päästä lähelle tavoitetta

Asiantuntijoiden mukaan pandemiatoimien aiheuttamalla päästöjen vähentymisellä on tuskin pitkäaikaisia vaikutuksia ilmaston lämpenemisen ehkäisyssä.

Päästöjen tulisi vähentyä 7,6 prosenttia vuosittain tällä vuosikymmenellä, jotta voitaisiin saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoite. Sopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

– Pandemia on osoittanut, että liikenne- ja energiajärjestelmissä tarvitaan suuria rakenteellisia muutoksia, sanoo ilmastotieteen professori Mark Maslin University College London -yliopistosta.

STT

